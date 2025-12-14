x

Bogotá y Medellín contadas, el libro gratuito con historias sobre dos ciudades

Esta obra, compuesta por seis crónicas acerca de la dos ciudades, fue repartida de manera gratuita en el TransMilenio y en el Metro de Medellín.

  • El libro se distribuyó gratuitamente en los sistemas de transporte masivo de Bogotá y de Medellín. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
Ángel Castaño Guzmán
Tendencias

hace 7 horas
Bogotá y Medellín contadas es el título de la más reciente publicación de Libro al Viento, una coedición realizada entre diferentes entidades píblicas y privadas, entre ellas Comfama, Idartes, BibloRed y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. El libro reúne seis crónicas escritas por Gilmer Mesa, Isabel Botero y Paula Camila O. Lema, autores residentes en Medellín, y Claudia Amador, Andrés Ospina y Juan Salazar Piedrahita, escritores radicados en Bogotá.

El viernes 12 de diciembre se realizó de manera simultánea el lanzamiento del libro en los sistemas masivos de transporte de ambas ciudades. La distribución se llevó a cabo en TransMilenio, en Bogotá, y en el Metro de Medellín, como parte de una estrategia de circulación pública que busca acercar la lectura a los ciudadanos en su vida cotidiana.

En total se entregaron 3.000 ejemplares. En Bogotá se pusieron en circulación 2.000 libros, mientras que en Medellín se distribuyeron 1.000 copias. La publicación marca un hecho inédito dentro del programa Libro al Viento, al tratarse del primer título realizado de manera conjunta entre dos ciudades.

El proyecto se concibe como un gesto editorial que fortalece la cooperación cultural interinstitucional y abre nuevas rutas para la promoción de la lectura, la escritura y la oralidad en contextos urbanos diversos.

El contenido del libro es resultado de un intercambio cultural entre escritores de Bogotá y Medellín. A partir de este acuerdo, los autores fueron invitados a recorrer, observar y narrar territorios ajenos a su lugar de residencia habitual. El objetivo fue construir un proyecto común que permitiera poner en diálogo las experiencias, paisajes y dinámicas sociales de ambas capitales.

Las seis crónicas que componen el volumen son el resultado de recorridos por montañas, barrios y espacios cotidianos, abordados desde una mirada personal y situada. Los escritores de Medellín se desplazaron a la sabana cundiboyacense para explorar y narrar sus cerros y geografías, mientras que los autores bogotanos visitaron la capital antioqueña y el Valle de Aburrá para desarrollar sus textos a partir de esa experiencia.

Desde la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín se destacó que este tipo de iniciativas se alinean con el propósito de garantizar el acceso y la democratización de la lectura, así como de fortalecer la cadena del libro y generar oportunidades para los creadores locales. La articulación entre entidades públicas y privadas fue señalada como un factor clave para la materialización del proyecto.

La publicación también busca visibilizar los procesos de bibliotecas públicas y fomento a la lectura, la escritura y la oralidad que se desarrollan en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. Al mismo tiempo, pone en circulación el trabajo de escritores locales que vienen consolidando su presencia en el ecosistema editorial colombiano, mediante una estrategia de alcance nacional y acceso gratuito.

