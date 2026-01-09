x

Más de 33.000 libros regresaron a las bibliotecas públicas de Medellín, ¿de qué se trata?

Estas obras volvieron a las estanterías de las filiales del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín luego de haber sido prestadas.

  Las personas entre los 29 y 59 años son las que más prestaron libros en 2025. FOTO: Camilo Suárez
    Las personas entre los 29 y 59 años son las que más prestaron libros en 2025. FOTO: Camilo Suárez
El Colombiano
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

En 2025 volvieron a las 26 bibliotecas del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín 33.795 libros. Estas obras, de diferentes géneros -que van desde la ficción hasta lo biográfico-, regresaron luego de haber estado en préstamo vencido. Ahora nuevamente estarán en circulación para que todos los visitantes y usuarios frecuentes de las bibliotecas puedan disfrutar de ellas.

Lea: Ya hay fecha e invitados confirmados para el Festival del Libro Infantil 2026

“El regreso de más de 33.000 libros vencidos es una muestra de la confianza que los ciudadanos depositan en el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín y del compromiso con el acceso al conocimiento. Gracias a esa recuperación se fortalece la colección”, asegura el secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva.

El servicio de préstamo de libros de las bibliotecas públicas de Medellín se llama Libros sin fronteras, el cual funciona en 10 Parques Biblioteca, 11 bibliotecas de proximidad o barriales, la Casa de la Literatura San Germán, la Biblioteca Pública Piloto y el Museo Casa de la Memoria. Para poder llevar a casa uno de los textos que se encuentran en cualquiera de estos puntos hay que estar afiliado al Sistema y así se pueden prestar hasta 16 libros por 10 días, con opción de renovarlos dos veces si no están reservados.

Aquellos que sin haberlos renovado continúan en las manos de los que los prestaron son los libros que pasan a ser registrados como vencidos, y que fueron los que regresaron en 2025. “Los libros son bienes públicos y por ello es necesario, insisto, en que entre más las personas podamos compartir, disfrutar y alegrarnos con ellos, pues mucho mejor será el avance de nuestra historia”, considera Gustavo Rúa, usuario de Libros sin fronteras.

Actualmente, el catálogo del Sistema está conformado por 842.095 libros físicos y 26.532 libros digitales y audiolibros en la biblioteca digital Libby. De las obras prestadas en 2025 por los usuarios hubo tres que encabezaron sus lecturas: El zumbido y el moscardón: consultorio de ética periodística.Vol. II., del periodista Javier Darío Restrepo; el libro de divulgación científica La historia del Sol y del cambio climático, del físico Manuel Vázquez Abeledo; y la novela póstuma de Gabriel García Márquez, En agosto nos vemos.

Por otra parte, los adultos fueron quienes más préstamos realizaron durante el año. Las personas entre los 29 y 59 años encabezaron las solicitudes de libros, con un total de 35.368 usuarios; luego están los mayores de 60 años y, después, los jóvenes entre 18 y 28 años.

