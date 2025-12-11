x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

La Piloto premiará a los ganadores de sus concursos literarios de 2025: ¿quiénes participaron?

Los concursos de Cuento Infantil Pedrito Botero, de Narrativa Breve por Entregas NABE 2.0. y de Relatos Familiares serán los que anunciarán sus ganadores. Este sábado, la BPP también realizará la Maratón de Narrativas Antioqueñas.

  • Por primera vez, los concursos literarios de la BPP contaron con participantes internacionales. FOTO: Camilo Suárez
    Por primera vez, los concursos literarios de la BPP contaron con participantes internacionales. FOTO: Camilo Suárez
El Colombiano
El Colombiano
11 de diciembre de 2025
bookmark

Este viernes, la Biblioteca Pública Piloto (BPP) anunciará los ganadores de sus concursos literarios de 2025. En una jornada que contará con una programación especial en sus instalaciones serán entregados los reconocimientos a aquellos escritores, novatos y expertos, que se animaron a compartir sus historias.

Lea: El paisa Andrés Restrepo Gómez es el primer colombiano en ganar el Tigre Juan

"Tendremos un gran banquete literario para celebrar a los finalistas y los ganadores. Esperamos que con esto sembremos una trayectoria que al cabo del tiempo siga fortaleciendo las vocaciones literarias y artísticas de nuestros usuarios y de nuestros públicos", aseguró Esteban Giraldo, director general de la biblioteca, quien también reveló que esta es la primera vez que estos concursos cuentan con participantes internacionales.

Uno de los certificados que se premiarán será el Concurso de Cuento Infantil Pedrito Botero, que tiene ya una tradición de más de dos décadas en la Piloto. En esta convocatoria, que estaba dedicada a niños entre los 7 y 13 años, se presentó 509 menores en total: 355 de Medellín, 84 de otros municipios de Antioquia, 56 de otras ciudades de Colombia y 14 de otros países como Argentina, Canadá, México y Perú. Los reconocimientos se entregarán a las 10:00 de la mañana en el Auditorio Torre de la Memoria.

Los otros premiados serán aquellos que enviaron sus historias al Concurso de Narrativa Breve por Entregas NABE 2.0. El propósito de este año era que jóvenes entre 14 y 21 años hicieron el ejercicio de construir relatos a partir de hechos que marcaron la historia de Medellín, pero dándoles un toque de creatividad al hacer la pregunta “¿Qué hubiera pasado si...?”.

Para este concurso la Piloto recibió 220 propuestas, cuando en su primera edición en 2023 solo participaron 36 personas. Los premios se otorgarán a las 4:00 de la tarde en la Plazoleta Argos.

Y también se reconocerán a los finalistas y ganadores del concurso que fue lanzado este año: el de Relatos familiares. Para celebrar los 350 años de fundación de Medellín, la biblioteca lanzó una convocatoria para escribir textos de ficción basados en anécdotas familiares. Además de ese requisito, era fundamental que existieran fotos, cartas u otros textos que corroboraran los orígenes de esos relatos.

Este certamen tenía otro propósito que era visibilizar el trabajo del Grupo de Genealogías de la BPP, el cual se reúne semanalmente para desentrañar el origen de los apellidos y las familias antioqueñas. En total, 149 historias fueron enviadas desde diferentes ciudades de Colombia y también de Canadá, España y Suiza. Los ganadores se anunciarán a las 7:00 de la noche en la Sala General de la biblioteca.

Y este sábado se realizará en el marco de laMaratón de Narrativas Antioqueñas, un evento que reunirá a más de 25 escritores para visibilizar la literatura local. Talleres, conversatorios, cátedras, exposiciones y muestras comerciales harán parte de este espacio dedicado a las obras con sello antioqueño.

Gilmer Mesa, Víctor Gaviria, Pablo Montoya, Patricia Nieto y David Eufrasio Guzmán hará parte de esta programación.

Si quiere conocer la programación completa de la Maratón puede consultarla en bibliotecapiloto.gov.co o en @bppiloto en Instagram.

Temas recomendados

Concursos
Cultura
Bibliotecas
Literatura
Biblioteca Pública Piloto
Medellín
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida