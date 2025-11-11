A 40 años de la tragedia de Armero, un libro reconstruye sus historias olvidadas

Treinta y nueve segundos bastaron para que el 13 de noviembre de 1985 Armero desapareciera del mapa. Cuatro décadas después, las voces que sobrevivieron al lodo siguen buscando un lugar en la memoria. Armero: 40 años, 40 historias —publicado por Aguilar en octubre de 2025— reconstruye esa tragedia anunciada a través de un mosaico de relatos donde el periodismo y la memoria se confunden con el duelo colectivo. Su autor, el periodista Mario Villalobos Osorio, reúne las piezas dispersas de una historia que el país creyó conocer: la advertencia científica ignorada, los niños desaparecidos tras sobrevivir, los documentos extraviados sobre la corrupción en las ayudas y las heridas que todavía sangran en los campos del Tolima.
Entérese de más: 40 años de la tragedia de Armero: “No olvidaré jamás el olor a muerte”
Entre los capítulos más sobrecogedores está Niña símbolo, niña milagro, donde reaparece la voz de Omaira Sánchez, y ¿Perdidos o se los robaron?, que sigue la pista a los niños arrancados del barro y de sus familias. El resultado es una obra que transforma la reportería en acto de memoria y que, desde la mirada de un periodista que creció escuchando esa historia en su casa, convierte la tragedia en un espejo del país. Cuarenta años después, Armero sigue hablando, y este libro lo hace volver a existir. EL COLOMBIANO habló con el autor.