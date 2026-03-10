Murió Alfredo Bryce Echenique, uno de los grandes escritores de la literatura hispanoamericana

El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, uno de los principales representantes de la narrativa hispanoamericana, falleció a los 87 años, informó este martes la Casa de la Literatura Peruana.
Bryce Echenique, autor de Un mundo para Julius y No me esperen en abril, entre otros títulos, fue distinguido con numerosos premios a lo largo de su carrera. Era considerado el narrador peruano vivo más exitoso después del premio Nobel Mario Vargas Llosa, fallecido en abril del año pasado.
“Lamentamos la partida de (...) Alfredo Bryce Echenique (1939–2026), una de las voces más representativas de la literatura peruana contemporánea”, señaló la entidad dependiente del gobierno.