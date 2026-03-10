Murió Alfredo Bryce Echenique, uno de los grandes escritores de la literatura hispanoamericana

El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, uno de los principales representantes de la narrativa hispanoamericana, falleció a los 87 años, informó este martes la Casa de la Literatura Peruana. Lea: Liturgia de los bosques, de Darío Jaramillo Agudelo: poemario, juego literario, canto herbario Bryce Echenique, autor de Un mundo para Julius y No me esperen en abril, entre otros títulos, fue distinguido con numerosos premios a lo largo de su carrera. Era considerado el narrador peruano vivo más exitoso después del premio Nobel Mario Vargas Llosa, fallecido en abril del año pasado. “Lamentamos la partida de (...) Alfredo Bryce Echenique (1939–2026), una de las voces más representativas de la literatura peruana contemporánea”, señaló la entidad dependiente del gobierno.

Su último libro, publicado en 2021, fue el autobiográfico Permiso para retirarme, el tercer volumen de sus denominadas Antimemorias, un guiño a las memorias del escritor francés André Malraux. Lea más: Claves para entender a Mario Vargas Llosa La Cátedra Vargas Llosa, con sede en Madrid, también lamentó su fallecimiento y lo calificó como una de las plumas “más singulares y entrañables” del escenario cultural de Hispanoamérica, en un comunicado publicado este martes. Bryce atrajo las miradas de la crítica con su celebrada novela Un mundo para Julius (1970) a la que siguieron obras como Tantas veces Pedro, La vida exagerada de Martín Romaña, Guía triste de París, entre otras obras.

En una entrevista con la AFP en 2009 el escritor declaró haber tenido desde niño una enorme facilidad para inventar historias y se calificó a sí mismo como un “cuentacuentero”.

¿Dónde vivió Alfredo Bryce Echenique la mayor parte de su vida?

Bryce Echenique nació en Lima un 19 de febrero de 1939 y vivía apartado de la atención pública en los últimos años. Regresó a Perú a principios del siglo XXI tras vivir más de cinco décadas en Europa, principalmente en España y Francia, donde fue profesor universitario en París y Montpellier.

Bloque de preguntas y respuestas