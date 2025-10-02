x

Linkin Park está al tanto de la situación del Vive Claro: esto dijeron sobre el concierto programado en Bogotá

La banda estadounidense se presentará en la capital el próximo 25 de octubre en el polémico escenario donde se canceló un concierto y otros están aparentemente en duda.

  • La banda de rock se presentará en el Vive Claro de Bogotá el próximo 25 de octubre. FOTO: Tomada de Instagram
    La banda de rock se presentará en el Vive Claro de Bogotá el próximo 25 de octubre. FOTO: Tomada de Instagram
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

02 de octubre de 2025
bookmark

En medio de la polémica por la utilización del Vive Claro y la incertidumbre sobre la realización de varios conciertos, una de las agrupaciones que se presentará próximamente en ese escenario se pronunció a través de sus redes sociales.

Se trata de Linkin Park, la banda de rock se presentará en la capital el próximo 25 de octubre, siendo este un regreso al país después de casi un año, cuando emocionó a sus fanáticos con temas de su último álbum, From Zero, y clásicos como In the End, Numb y Crawling.

Lea también: Escándalo: Vive Claro aclara que el concierto de Kendrick Lamar no se canceló por problemas en las instalaciones, ¿cuál fue la razón?

A través de sus redes sociales, un integrante del equipo de la banda estadounidense se pronunció sobre su presentación en la capital colombiana y reconoció estar enterado de lo que estaba pasando. “Para quienes preguntan, definitivamente estamos al tanto de la situación del recinto en Bogotá. No tengo actualizaciones ni información adicional, solo que quienes deben estar al tanto lo saben”, escribió Adam Ruehmer, encargado del marketing del grupo musical.

“Tengan en cuenta que mi falta de información solo significa que no tengo información. No tengo nada que ver con la organización de espectáculos ni con la toma de decisiones sobre ellos. Solo quería que todos supieran que quienes toman esas decisiones en nuestro equipo están al tanto de lo que sucede”, aclaró Ruehmer.

Los fanáticos de Linkin Park se han sumado a la incertidumbre existente por la realización de algunos conciertos durante el mes de octubre y noviembre, esto tras la cancelación el fin de semana pasado del show de Kendrick Lamar, rapero que se iba a presentar por primera vez en Colombia el 27 de septiembre.

Dicho evento que, según Vive Claro, no se realizó debido a un inconveniente documental que impidió al Idiger completar a tiempo el proceso de aprobación requerido para este tipo de espectáculos, ha sembrado la duda sobre la ejecución de otros conciertos en ese escenario.

El temor por la cancelación de un nuevo concierto ha surgido luego de que se conociera de que el concierto de Guns N’ Roses, banda emblemática del rock, aún no cuenta con el aval definitivo del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), la autoridad encargada de revisar la documentación técnica y de seguridad. El evento está programado para el próximo martes, 7 de octubre.

En este escenario también se tiene agendada la presentación de Imagine Dragons el 17 de octubre, y Shakira y Blessd el 1 y 22 de noviembre, respectivamente.

Luis Alfonso, cantante de música popular, tampoco cuenta con el aval para su evento que se llevará a cabo este sábado, 4 de octubre, en el Nemesio Camacho El Campín, algo que ya aumenta la preocupación por la realización los eventos culturales masivos programados en Bogotá.

Siga leyendo: Otro concierto en vilo en Bogotá: negaron autorización para el “Festival Más Contentoso Luis Alfonso”

