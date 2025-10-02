Linkin Park está al tanto de la situación del Vive Claro: esto dijeron sobre el concierto programado en Bogotá

En medio de la polémica por la utilización del Vive Claro y la incertidumbre sobre la realización de varios conciertos, una de las agrupaciones que se presentará próximamente en ese escenario se pronunció a través de sus redes sociales.

Se trata de Linkin Park, la banda de rock se presentará en la capital el próximo 25 de octubre, siendo este un regreso al país después de casi un año, cuando emocionó a sus fanáticos con temas de su último álbum, From Zero, y clásicos como In the End, Numb y Crawling.

Lea también: Escándalo: Vive Claro aclara que el concierto de Kendrick Lamar no se canceló por problemas en las instalaciones, ¿cuál fue la razón?

A través de sus redes sociales, un integrante del equipo de la banda estadounidense se pronunció sobre su presentación en la capital colombiana y reconoció estar enterado de lo que estaba pasando. “Para quienes preguntan, definitivamente estamos al tanto de la situación del recinto en Bogotá. No tengo actualizaciones ni información adicional, solo que quienes deben estar al tanto lo saben”, escribió Adam Ruehmer, encargado del marketing del grupo musical.

“Tengan en cuenta que mi falta de información solo significa que no tengo información. No tengo nada que ver con la organización de espectáculos ni con la toma de decisiones sobre ellos. Solo quería que todos supieran que quienes toman esas decisiones en nuestro equipo están al tanto de lo que sucede”, aclaró Ruehmer.