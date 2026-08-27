El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince, entre los 100 libros de “Manifesto Library” de Dua Lipa, con obras prohibidas y censuradas

El olvido que seremos fue incluido en la Manifesto Library, una colección permanente creada por el Service95 Book Club, de Dua Lipa, en alianza con la histórica Livraria Lello. El espacio reúne 100 títulos y 5.000 ejemplares alrededor de cuatro temas: Poder, Control, Voz y Memoria.
El escritor colombiano reaccionó con sorpresa al conocer que su libro había sido seleccionado: “Bueno, es una gran sorpresa para mí (...) para mí es un milagro y un milagro que agradezco mucho”.
Entérese: Luz era su nombre: reeditan la novela premiada por Borges que nadie sabe quién escribió