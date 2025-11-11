Todo lo que necesita saber sobre la entrega de los Latin Grammy este jueves está aquí

Las Vegas, la ciudad que nunca duerme, ya está lista para ser el epicentro de la música iberoamericana con la entrega número de 26 de los Latin Grammy, que tendrán su ceremonia de entrega en la noche del este jueves.

Para esta edición se han confirmado las actuaciones estelares Bad Bunny, Ca7riel & Paco Amoroso, Chuwi, Fuerza Regida y Marco Antonio Solís, entre otros. Por Colombia, estará Karol G en el show central, mientras que Maluma será anfitrión de la ceremonia junto a y Roselyn Sánchez.

Solo un número limitado de categorías son entregadas durante el show central que se podrá ver en Colombia a través de la señal del canal TNT y la plataforma de HBO Max.

En la tarde del jueves, en una ceremonia previa, que cada año cuenta con una mayor producción e incluso artistas invitados especiales, se entregan la mayor parte de los galardones. La transmisión de esta parte de la ceremonia se puede seguir a través de las redes sociales de los Latin Grammy.