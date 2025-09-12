La trilogía del mal, el libro que desentraña el miedo, la violencia y el desamor en la Fiesta del Libro y la Cultura

En 1487, Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, dos frailes dominicos, publicaron el Malleus Maleficarum, libro que pasaría a la historia como “la biblia de los cazadores de brujas”. Siguiendo las órdenes del papa Inocencio VIII, quien tres años antes había reconocido por decreto la existencia de las brujas y llamando a los servidores de su credo a colaborar en su erradicación, fue que los alemanes iniciaron una investigación que permitiera conducir la persecución de estos supuestos seres non sanctos.
Cómo identificar, interrogar y, por supuesto, castigar, son algunas de las lecciones que aparecen en este texto, uno de los más antiguos sobre la materia. A raíz de su publicación, la caza de brujas se intensificó y cientos de miles de mujeres terminaron en la hoguera debido a este documento que contaba con luz verde de la Iglesia.
Si bien se conocen las consecuencias del Malleus Maleficarum, poco se sabe sobre cómo fue la investigación que realizaron Kramer y Sprenger para escribirlo. Imaginar cómo pudo haber sido ese proceso es justamente lo que narra Malleus Maleficarum, el génesis del horror, una de las tres piezas teatrales que conforman La trilogía del mal, el libro que el dramaturgo Nelson Matta presentará en la Fiesta del Libro y la Cultura 2025.
Esta obra es una búsqueda por comprender la maldad. Así lo explica el autor –también periodista de EL COLOMBIANO–, quien cuenta que el origen de estas obras teatrales se remonta a más de una década atrás, entre 2007 y 2010, cuando fue director del grupo Camaleón Teatro.