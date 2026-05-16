“Gonzalo Arango me propuso que hiciera una revolución contra él”: Armando Romero

No para contar la historia, sino para revivir la ruptura que supuso el nadaísmo, se propuso el libro La Rebelión de la nada. Historias del nadaísmo en Colombia, una obra colectiva que reúne distintas voces alrededor de uno de los movimientos culturales y literarios más irreverentes del país.
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Entre ensayos y crónicas de escritores, académicos y periodistas, el libro recorre las ideas, tensiones, búsquedas y contradicciones del movimiento fundado por Gonzalo Arango, que transformó la manera de entender la poesía, la rebeldía y la cultura en el país.
Hay textos de más de una decena de autores, entre otros, de Alejandro Palma Castro, Memo Ánjel, Reinaldo Spitaletta, Darío Ruiz Gómez, Juan Diego Parra, Manuel Cortés Castañeda, Paula Andrea Pérez Reyes, Mauricio Montoya, Silvia María Ramos, Juan Fernando Uribe y Armando Romero.
A continuación presentamos una entrevista de Juan Manuel Zuluaga Robledo y Juan Andrés Alzate Peláez con Armando Romero, a quién Gonzálo Arango señaló como su sucesor en el movimiento. Aquí se indaga en lo que significa el nadaísmo más de sesenta años después de su irrupción, algunas tensiones dentro del movimiento y, por supuesto, la figura de su fundador.