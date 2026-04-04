Domingo de Resurrección: ¿Jesús fue un lunático, un mito o un genio histórico?

El teólogo e investigador Camilo Gálvez, más conocido en Instagram como El Profe Camilo, –@teologiaconelprofecamilo– cuenta, cada vez que da una cátedra, que para estudiar la vida de Jesús hay que poner sobre la mesa tres hipótesis: “Si nos abstraemos del fenómeno religioso que trae consigo Jesús, que son 2.000 años de civilización, estamos hablando de un lunático, un hombre que no existió o de un ser humano verdaderamente genial”.
De Jesús dicen los historiadores que vivió aproximadamente 35 años, en el siglo I, en lo que hoy es Palestina. El estudio académico y crítico sobre su existencia se hizo fuerte a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Pero, aclara El Profe Camilo, los testimonios sobre su existencia datan del siglo I con los relatos de dos historiadores, Cornelio Tácito (c. 55-120 d.C.), quien menciona a Jesús y el origen del cristianismo en sus Anales (escritos hacia el 116 d.C.) y Flavio Josefo (c. 37-100 d.C.) en sus obras Antigüedades judías y La guerra de los judíos, que son textos claves para entender el siglo I y el contexto de Jesús.
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En el libro Jesús de Nazareth, nada es lo que parece, del polémico escritor J.J. Benítez, se responden preguntas de sus lectores sobre la vida de Jesús según sus investigaciones. Allí se asegura que “Jesús sí existió” y detalla cómo al margen de las fuentes cristianas están estos historiadores -Tácito y Flavio Josefo-, pero además cita a Suetonio (en el siglo II), de quien se encuentran referencias al “maestro” en una carta del gobernador de Asia Menor, Plinio el Joven, al emperador Trajano (año 110 d. C). “Además puedo asegurar que Tácito no era seguidor del Maestro”, escribió.