Conciertos gratis en el suroeste: comienza JericóFest

Con el paso de los años, Jericó se ha convertido en uno de los municipios antioqueños con una programación cultural más nutrida. En sintonía con esto, del 12 al 15 de junio se realizará allí la primera edición de Jericó Fest, un encuentro internacional que hará enfásis en la música, el turismo y la sostenibilidad. La programación, de acceso gratuito, incluirá conciertos, conversatorios, presentaciones de libros, talleres, cine al aire libre y actividades ambientales. Siga leyendo: Ley de la Música fue aprobada en el Congreso: así serán los incentivos e impulso a nuevos talentos Jericó Fest fue creado por Eduardo Quesada, músico chileno radicado en Jericó, y Mauricio Mendoza, periodista y gestor cultural que reside en el municipio desde hace un año. Según los organizadores, la propuesta surgió con el propósito de llevar las expresiones artísticas más allá de los espacios tradicionales de exhibición y convertir calles, plazas y paisajes naturales en escenarios para el encuentro entre artistas y público. “Queríamos sacar las artes de los teatros y auditorios para llevarlas a la calle, a los espacios públicos, donde el pueblo fuera protagonista y parte activa de la experiencia”, explicó Mendoza, también director de comunicaciones del festival.

La programación musical reunirá artistas de Colombia, Chile, Francia, Cuba, Japón y Venezuela. Entre los invitados internacionales figuran el Santiago Monroy Trio y el Felipe Duhart Quinteto, de Chile; el cuarteto del músico francés Mikaël Hyla; el cubano Eduardo Moreno & Okocán; el cantautor venezolano Edgar Criollo; y la pianista japonesa Mine Kawakami, quien ofrecerá un concierto junto al músico colombiano Luis Fernando Franco. También participarán agrupaciones y artistas nacionales, entre ellos Tandé, de Medellín; Frailejón, de Bogotá; la Banda Sinfónica Provincia Cartama; y la cantautora Natalia Serna, representante local del municipio. Las actividades musicales tendrán lugar principalmente en dos escenarios. Desde la tres de la tarde y hasta las siete de la noche, los artistas invitados se encontrarán con el público en la carrera 4 con calle 5, mientras que las presentaciones nocturnas, que comienzan a las nueva de la noche, se realizarán en la Casa Republicana. El domingo 14 de junio la programación se trasladará a Ecoland, un espacio ubicado a 1,5 kilómetros antes del casco urbano de Jericó. Allá habrá música desde las dos de la tarde y hasta las nueve de la noche.