Conciertos gratis en el suroeste: comienza JericóFest

Con el paso de los años, Jericó se ha convertido en uno de los municipios antioqueños con una programación cultural más nutrida. En sintonía con esto, del 12 al 15 de junio se realizará allí la primera edición de Jericó Fest, un encuentro internacional que hará enfásis en la música, el turismo y la sostenibilidad. La programación, de acceso gratuito, incluirá conciertos, conversatorios, presentaciones de libros, talleres, cine al aire libre y actividades ambientales.
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Jericó Fest fue creado por Eduardo Quesada, músico chileno radicado en Jericó, y Mauricio Mendoza, periodista y gestor cultural que reside en el municipio desde hace un año. Según los organizadores, la propuesta surgió con el propósito de llevar las expresiones artísticas más allá de los espacios tradicionales de exhibición y convertir calles, plazas y paisajes naturales en escenarios para el encuentro entre artistas y público.
“Queríamos sacar las artes de los teatros y auditorios para llevarlas a la calle, a los espacios públicos, donde el pueblo fuera protagonista y parte activa de la experiencia”, explicó Mendoza, también director de comunicaciones del festival.