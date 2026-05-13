Javier Toro expone en Rionegro más de cuarenta años de trabajo artístico

El artista plástico Javier Toro presenta una exposición retrospectiva en la Sala Experimental del Museo de Artes de Rionegro, una muestra que reúne 33 obras realizadas entre 1982 y 2025. La exposición estará abierta al público hasta el 30 de mayo.

Toro le explicó a EL COLOMBIANO que comenzó a acercarse al arte desde la infancia. “En casa me decían que tenía esas habilidades”, afirmó. Aunque no cursó estudios formales en artes, tiene una trayectoria de varias décadas en los campos de la pintura y la docencia.

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Actualmente reside en Medellín, aunque vivió más de 20 años en Rionegro. En la actualidad dicta clases en el Museo Pedro Nel Gómez, donde trabaja con cerca de 30 estudiantes entre jóvenes y adultos.

La exposición reúne obras en diferentes técnicas y formatos. Entre ellas hay retratos elaborados en lápiz y carboncillo, además de una serie de palenqueras de la costa colombiana realizadas en pastel. También incluye naturalezas muertas desarrolladas en esa misma técnica.