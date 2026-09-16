Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

¿Por unos cachos con Melanie Pavola?: Valentina Ferrer anunció su separación de J. Balvin

Hasta este anuncio, la relación del colombiano con la argentina era una de las más sólidas de la industria del entretenimiento.

  • La relación entre Valentina Ferrer y J. Balvin duró ocho años. Tuvieron un hijo. Foto: Afp.
    La relación entre Valentina Ferrer y J. Balvin duró ocho años. Tuvieron un hijo. Foto: Afp.
El Colombiano
El Colombiano
hace 43 minutos
bookmark

“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, escribió la modelo Valentina Ferrer en su cuenta de Instagram. De esta forma se confirman las informaciones que señalaban el final de la relación sentimental entre ella y el cantante antioqueño J. Balvin.

Siga leyendo: ¿Hipersexualización femenina? Figuras del deporte critican anuncio de Sydney Sweeney desnuda; la actriz se defendió

“Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia. Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor”, se lee en el mensaje. Río, de cinco años en este momento, es el único hijo de la pareja. “Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros”, concluye el mensaje en las redes sociales.

Según informes de la prensa del entretenimiento, a comienzos de agosto, Melanie Pavola, influenciadora mexicana, habría dicho en público que ella sostuvo un romance con el cantante paisa durante el embarazo de Valentina. En ese momento, los internautas pusieron en tela de juicio las declaraciones de la celebridad mediática. Sin embargo, otros usuarios de redes sociales afirmaron que desde hace varios meses Valentina Ferrer aparece en las fotos con “la mirada triste”.

Lea aquí: Latin Grammy: Karol G, Juanes, Aria Vega, Ryan Castro y todos los colombianos nominados

De momento, J. Balvin no ha dicho nada sobre la publicación de Ferrer.

Temas recomendados

Música
Entretenimiento
Reguetón
Colombia
Antioquia
Medellín
J Balvin
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos