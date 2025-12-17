Celebrar el vallenato con reguetón: J Balvin estará en el Festival de la Leyenda Vallenata 2026

Se acerca la máxima fiesta del folclor de la música vallenata, el Festival de la Leyenda Vallenata, que se realizará del 29 de abril al 2 de mayo, y desde ya se empiezan a conocer más detalles de su programación de esta grandiosa celebración cultural, folclórica y musical.

Le puede interesar: Los reyes diciembre: así cambian las tendencias musicales durante el mes de Navidad

El próximo año, el festival, que celebra a su edición 59, le rendirá homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y El Binomio de Oro de América. Además, contará con concursos de acordeón en sus distintas categorías, canción vallenata inédita, piquería mayor e infantil, pintura infantil, desfiles de piloneras, conversatorio, y el tradicional recorrido de Jeep Willys Parranderos, entre otras actividades.

La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata anunció oficialmente la programación musical para los días 1 y 2 de mayo de 2026, en el Parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujonoguera’, dos de las tres noches de eventos en el ‘templo de la música vallenata’. Se espera, que en las próximas semanas, los organizadores anuncien la programación de conciertos para el día jueves 30 de abril.