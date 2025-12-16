Hay Festival se pronuncia por boicot de escritores ante la presencia de María Corina y defiende la “conversación plural”

Tras la renuncia a participar, por parque de tres de los escritores invitados al Hay Festival Cartagena 2026, la organización de este importante evento se pronunció.

Los escritores colombianos Laura Restrepo, Giussepe Caputo, junto a la autora dominicana, Mikaelah Drullard, dieron a conocer este lunes la decisión de no asistir a este evento cultural que se realiza a finales del mes de enero en Cartagena, como forma de protesta ante la presencia de María Corina Machado, la líder opositora venezolana y quien ganó el Premio Nobel de la Paz.

Ante tal situación, en la que no se descarta que otros invitados tomen una decisión similar, la organización del Hay Festival emitió un comunicado en respuesta a la cancelación de la participación de los mencionados escritores.

La decisión de los escritores de no aceptar la invitación para participar en el Hay Festival 2026 se dio tras la posición de la líder opositora venezolana sobre temas como Israel y la Franja de Gaza, y en especial, sobre la intervención militar de Estados Unidos en América Latina.

Los organizadores del Hay Festival, a través de un comunicado, aseguraron que “respetan la decisión de las personas que han optado por no hacer parte de esta edición” y que desde su visión abogan por “los derechos humanos, la libertad de expresión y la soberanía democrática”.

El festival se realizará del 29 de enero al 1 de febrero de 2026 en Cartagena de Indias principalmente, pero contando con importantes eventos en otras ciudades como Barranquilla, Medellín y la edición especial del Hay Festival en Jericó (Antioquia).