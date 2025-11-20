El mundo pasa por Medellín y Antioquia con el Hay Festival 2026

Todo esta listo para el Hay Festival en sus ediciones de Jericó y Medellín, que se celebrarán en enero del próximo año. Entre las dos ediciones suman más de 50 invitados de 7 países, que proponen conversaciones sobre biodiversidad, sostenibilidad, inteligencia artificial, derechos humanos, geopolítica, democracia, deporte, cultura popular y más.

Entre los invitados más destacados están los españoles Javier Peña, creador del pódcast Grandes Infelices y Javier Cercas escritor del libro El loco de Dios en el fin del mundo, el mexicano Andrés Cota Hiriart, zoólogo, escritor y divulgador de la ciencia mexicano, la estadounidense Karen Hao autora del éxito de ventas El Imperio de la IA y la danesa Janne Teller que estará presentando su nueva novela Justicia, y más.

Por Colombia estarán entre otros Juan Esteban Constaín, Pilar Quintana, Virginia Petro De León, Federico Ríos Escobar, Yolanda Ruiz, César Betancur ‘Pucheros’ y John Álex Toro.

“En el festival lo que queremos es repensar el mundo entre nosotros, la sociedad civil, y un poco lo que tratamos siempre es de hablar de los grandes retos que tenemos por delante a nivel individual y colectivo y entre esos grandes retos están el cambio climático, el auge de los totalitarismos, la defensa de la democracia, cómo cambiar el paradigma que vivimos. Nos interesa mucho traer nuevas voces a la mesa, quién cuenta la historia y cómo se cuenta”, dice Cristina Fuentes La Roche, directora Internacional del Hay Festival.