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Rioja celebra 100 años de su denominación de origen

El Sommelier certificado José Rafael Arango nos recomienda seis vinos de este tipo –que se consiguen en Colombia– para celebrar este aniversario.

  • La rioja celebró los 100 años de su Denominación de Origen. FOTO Cortesía riojawine.com
    La rioja celebró los 100 años de su Denominación de Origen. FOTO Cortesía riojawine.com
  • 1. Barón de Chirel, 2. Gran Reserva 904 y 3. Viñas de Gaín. FOTOS Cortesía
    1. Barón de Chirel, 2. Gran Reserva 904 y 3. Viñas de Gaín. FOTOS Cortesía
  • 4. Faustino I Gran Reserva, 5. Capellanía, 6. Roda Reserva. FOTOS Cortesía
    4. Faustino I Gran Reserva, 5. Capellanía, 6. Roda Reserva. FOTOS Cortesía
El Colombiano
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hace 1 hora
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Por José Rafael Arango
*Colaboración especial

En días pasados tuve el enorme privilegio, junto a otros 70 prescriptores de vino de todo el mundo, de ser invitado a la celebración de los 100 años de la Denominación de Origen Rioja, que se celebró por todo lo alto, se conmemoró una tradición vinícola que viene desde la época de los romanos y que en el año de 1925 unió a los principales viticultores de la época para protegerse de las falsificaciones, motivadas por el éxito que el producto había tenido en el mercado global. Es un siglo colmado de trabajo, esfuerzos, luchas derrotas y éxitos que los han consolidado como la región de vinos mas importante de España y una de las favoritas de los colombianos, por eso quise conmemorar esta efemérides con cinco bodegas algunas nuevas y otras históricas indispensables de conocer para todos los amantes del buen vino.

Seis Riojas imprescindibles

1. Barón de Chirel, 2. Gran Reserva 904 y 3. Viñas de Gaín. FOTOS Cortesía
1. Barón de Chirel, 2. Gran Reserva 904 y 3. Viñas de Gaín. FOTOS Cortesía

1. Marqués de riscal. Vino Barón de Chirel

Fundada en 1858 por Don Guillermo Hurtado de Amézaga en la localidad de Elciego Rioja alavesa es una de la más reconocidas y queridas por los colombianos.

Vino: Barón de Chirel
Bodega: Marqués de Riscal
Uva: Tempranillo y Otras (Cabernet Sauvignon)
Año: 2019
Zona: Rioja Alavesa
País: España
Enólogo: Francisco Hurtado de Amézaga
Potencial de Guarda: 30 años
Temperatura de Servicio: 17ºC
Importa: Marpico
Alcohol: 15 % AbV

2. La Rioja Alta. Vino Gran Reserva 904

Fundada por cinco familias en 1890 en el emblemático Barrio de la Estación de la localidad de Haro, esta bodega constituye un símbolo del vino de Rioja, donde tradición y modernidad conviven a la perfección.

Vino: Gran Reserva 904
Bodega: La Rioja Alta
Uva: Tempranillo y Graciano
Año: 2015
Zona: Rioja Alta
País: España
Enólogo: Julio Sáenz Fernández
Potencial de Guarda: 30 años
Temperatura de Servicio: 17ºC
Importa: Club del Vino
Alcohol: 14,5 % AbV

3. Artadi. Vino Viñas de Gaín

Nueva y vibrante bodega fundada en 1985 muy pronto se convirtió en un referente del vino riojano gracias a las familias Lacalle y Laorden, vale la pena conocer sus vinos.

Vino: Viñas de Gaín
Bodega: Artadi
Uva: Tempranillo
Año: 2020
Zona: Rioja Alavesa
País: España
Enólogo: Juan Carlos López
Potencial de Guarda: 20 años
Temperatura de Servicio: 17ºC
Importa: International Executive
Alcohol: 14,5 % AbV

4. Faustino I Gran Reserva, 5. Capellanía, 6. Roda Reserva. FOTOS Cortesía
4. Faustino I Gran Reserva, 5. Capellanía, 6. Roda Reserva. FOTOS Cortesía

4. Faustino. Vino Faustino I Gran Reserva

Desde Eleuterio Martínez Arzok hasta la cuarta generación que ocupa actualmente la dirección de la bodega han pasado más de 160 años de tradición y saber hacer en el mundo del vino. Uno de los grandes e históricos de La Rioja.

Vino: Faustino I Gran Reserva
Bodega: Faustino
Uva: Tempranillo, Graciano y Mazuelo
Año: 2016
Zona: Rioja Alavesa
País: España
Enólogo: Juan José Díez
Potencial de Guarda: 40 años
Temperatura de Servicio: 17ºC
Importa: Wine & Co
Alcohol: 14 % AbV

5. Marqués de Murrieta. Vino Capellanía

Fundada en 1852 por Don Luciano Murrieta quien trajo a La Rioja las técnicas para elaborar vinos que aprendió en Burdeos, hoy es una de las bodegas estrella de La Rioja, que demuestra que esta región no es solo de tintos, sino de algunos de los mejores blancos del planeta.

Vino: Capellanía
Bodega: Marqués de Murrieta
Uva: Viura
Año: 2016
Zona: Rioja Alta
País: España
Enóloga: María Vargas Montoya
Potencial de Guarda: 30 años
Temperatura de Servicio: 15ºC
Importa: Dislicores

Alcohol: 13,5 % AbV

6. Roda. Vino Roda Reserva

Nacida en 1987, Agustín Santolaya, director general de Bodegas Roda, explica siempre que el objetivo de Roda es hacer vinos para disfrutarlos en la mesa, vinos que no saturen el paladar, vinos hechos no para impresionar sino para gustar y ser disfrutados, aunque a mi me impresionan mucho por su calidad. Otra de las nuevas apuestas riojanas.

Vino: Roda Reserva
Bodega: Roda
Uva: Tempranillo, Garnacha, Graciano
Año: 2020
Zona: Rioja Alta
País: España
Enólogo: Agustín Santolaya
Potencial de Guarda: 30 años
Temperatura de Servicio: 17ºC
Importa: Ru&da
Alcohol: 14,5 % AbV

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