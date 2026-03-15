Rioja celebra 100 años de su denominación de origen

Por José Rafael Arango

*Colaboración especial En días pasados tuve el enorme privilegio, junto a otros 70 prescriptores de vino de todo el mundo, de ser invitado a la celebración de los 100 años de la Denominación de Origen Rioja, que se celebró por todo lo alto, se conmemoró una tradición vinícola que viene desde la época de los romanos y que en el año de 1925 unió a los principales viticultores de la época para protegerse de las falsificaciones, motivadas por el éxito que el producto había tenido en el mercado global. Es un siglo colmado de trabajo, esfuerzos, luchas derrotas y éxitos que los han consolidado como la región de vinos mas importante de España y una de las favoritas de los colombianos, por eso quise conmemorar esta efemérides con cinco bodegas algunas nuevas y otras históricas indispensables de conocer para todos los amantes del buen vino.

Seis Riojas imprescindibles

1. Barón de Chirel, 2. Gran Reserva 904 y 3. Viñas de Gaín. FOTOS Cortesía

1. Marqués de riscal. Vino Barón de Chirel

Fundada en 1858 por Don Guillermo Hurtado de Amézaga en la localidad de Elciego Rioja alavesa es una de la más reconocidas y queridas por los colombianos. Vino: Barón de Chirel

Bodega: Marqués de Riscal

Uva: Tempranillo y Otras (Cabernet Sauvignon)

Año: 2019

Zona: Rioja Alavesa

País: España

Enólogo: Francisco Hurtado de Amézaga

Potencial de Guarda: 30 años

Temperatura de Servicio: 17ºC

Importa: Marpico

Alcohol: 15 % AbV

2. La Rioja Alta. Vino Gran Reserva 904

Fundada por cinco familias en 1890 en el emblemático Barrio de la Estación de la localidad de Haro, esta bodega constituye un símbolo del vino de Rioja, donde tradición y modernidad conviven a la perfección. Vino: Gran Reserva 904

Bodega: La Rioja Alta

Uva: Tempranillo y Graciano

Año: 2015

Zona: Rioja Alta

País: España

Enólogo: Julio Sáenz Fernández

Potencial de Guarda: 30 años

Temperatura de Servicio: 17ºC

Importa: Club del Vino

Alcohol: 14,5 % AbV

3. Artadi. Vino Viñas de Gaín

Nueva y vibrante bodega fundada en 1985 muy pronto se convirtió en un referente del vino riojano gracias a las familias Lacalle y Laorden, vale la pena conocer sus vinos. Vino: Viñas de Gaín

Bodega: Artadi

Uva: Tempranillo

Año: 2020

Zona: Rioja Alavesa

País: España

Enólogo: Juan Carlos López

Potencial de Guarda: 20 años

Temperatura de Servicio: 17ºC

Importa: International Executive

Alcohol: 14,5 % AbV

4. Faustino I Gran Reserva, 5. Capellanía, 6. Roda Reserva. FOTOS Cortesía

4. Faustino. Vino Faustino I Gran Reserva

Desde Eleuterio Martínez Arzok hasta la cuarta generación que ocupa actualmente la dirección de la bodega han pasado más de 160 años de tradición y saber hacer en el mundo del vino. Uno de los grandes e históricos de La Rioja. Vino: Faustino I Gran Reserva

Bodega: Faustino

Uva: Tempranillo, Graciano y Mazuelo

Año: 2016

Zona: Rioja Alavesa

País: España

Enólogo: Juan José Díez

Potencial de Guarda: 40 años

Temperatura de Servicio: 17ºC

Importa: Wine & Co

Alcohol: 14 % AbV

5. Marqués de Murrieta. Vino Capellanía

Fundada en 1852 por Don Luciano Murrieta quien trajo a La Rioja las técnicas para elaborar vinos que aprendió en Burdeos, hoy es una de las bodegas estrella de La Rioja, que demuestra que esta región no es solo de tintos, sino de algunos de los mejores blancos del planeta. Vino: Capellanía

Bodega: Marqués de Murrieta

Uva: Viura

Año: 2016

Zona: Rioja Alta

País: España

Enóloga: María Vargas Montoya

Potencial de Guarda: 30 años

Temperatura de Servicio: 15ºC

Importa: Dislicores Alcohol: 13,5 % AbV

6. Roda. Vino Roda Reserva