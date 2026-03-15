Rioja celebra 100 años de su denominación de origen

Por José Rafael Arango
*Colaboración especial
En días pasados tuve el enorme privilegio, junto a otros 70 prescriptores de vino de todo el mundo, de ser invitado a la celebración de los 100 años de la Denominación de Origen Rioja, que se celebró por todo lo alto, se conmemoró una tradición vinícola que viene desde la época de los romanos y que en el año de 1925 unió a los principales viticultores de la época para protegerse de las falsificaciones, motivadas por el éxito que el producto había tenido en el mercado global. Es un siglo colmado de trabajo, esfuerzos, luchas derrotas y éxitos que los han consolidado como la región de vinos mas importante de España y una de las favoritas de los colombianos, por eso quise conmemorar esta efemérides con cinco bodegas algunas nuevas y otras históricas indispensables de conocer para todos los amantes del buen vino.