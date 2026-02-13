Comiendo por Colombia: los sabores del Carnaval

Por Álvaro Molina
@molinacocinero
Hace poco tuve el privilegio de ser invitado a cocinar en Varadero un restaurante espectacular, durante el encuentro de “Whisky Lovers” en Barranquilla, una ciudad que oigo nombrar desde chiquito ya que mis papás recién casados se fueron a vivir allá y le tenían un cariño entrañable. Con ellos fui varias veces y descubrí que su gente vive en un carnaval eterno. Curramba vibra con una energía especial que alegra el alma y la barriga. Es uno de mis destinos cada vez que me quiero dar un gusto y aprender cosas nuevas para mi oficio. El desarrollo reciente de la ciudad es sorprendente y el turismo ha crecido a un ritmo exponencial. Tengo pendiente la ida al Carnaval, la fiesta más alegre del país.
Para ir debe saber que el Junior, más que un equipo es una religión y cada vez que juega hay rumba, gane o pierda. La vida pasa al ritmo de los pick ups, parlantes inmensos donde retumban la champeta y los vallenatos parranderos que poco oímos los cachacos. Para sumergirse en su cultura, nada mejor que recorrer Barrio Abajo, San Roque, Miami y Barranquillita, donde encuentra sus sabores auténticos en cada esquina.