Comiendo por Colombia: de viaje al paraíso, el Pacífico colombiano

Por Álvaro Molina
@molinacocinero
Nuestros vecinos del Pacífico habitan una tierra privilegiada por el universo, históricamente relegada por el Estado. Conservan el orgullo y la altivez intactos por siglos de guerrearla. Maestros del rebusque y el aprovechamiento de los frutos de la naturaleza.
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Para hablar de esta cocina es necesario distinguir las tradiciones de las poblaciones costeras de los cuatro departamentos que la componen: Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, y las del interior. La conexión con el mar define un contraste notable en ingredientes, sabores y costumbres muy arraigadas como las hierbas frescas de azotea que se cultivan, como lo dice su nombre, aprovechando los techos inclinados: cilantro cimarrón, perejil, albahaca negra, orégano y cebolla de rama.