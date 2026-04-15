“¿Es una broma?”: el ganador de un Picasso de $1,2 millones tras comprar un boleto de 118 dólares

Todo comenzó como una coincidencia de fin de semana para Ari Hodara, un ingeniero comercial de 58 años residente en el distrito XI de París. Tras enterarse por casualidad de una iniciativa benéfica a través de un programa de televisión, decidió probar suerte y adquirió el boleto número 94.715 por apenas 118 dólares; en pesos colombianos, esto equivale a aproximadamente $430.000.
Lo que el parisino Ari Hodara no imaginaba era que esa pequeña inversión lo transformaría en el propietario de una obra maestra de Picasso valorada en 1,2 millones de dólares; esto representa una fortuna de cerca de $4.300 millones de pesos colombianos.