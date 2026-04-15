“¿Es una broma?”: el ganador de un Picasso de $1,2 millones tras comprar un boleto de 118 dólares

Todo comenzó como una coincidencia de fin de semana para Ari Hodara, un ingeniero comercial de 58 años residente en el distrito XI de París. Tras enterarse por casualidad de una iniciativa benéfica a través de un programa de televisión, decidió probar suerte y adquirió el boleto número 94.715 por apenas 118 dólares; en pesos colombianos, esto equivale a aproximadamente $430.000. Lo que el parisino Ari Hodara no imaginaba era que esa pequeña inversión lo transformaría en el propietario de una obra maestra de Picasso valorada en 1,2 millones de dólares; esto representa una fortuna de cerca de $4.300 millones de pesos colombianos.

El momento del sorteo llegó este martes, cuando su teléfono sonó con una videollamada proveniente de la prestigiosa casa de subastas Christie’s, en París. Ante la noticia que le daban en directo a través de las redes sociales, la primera reacción de Hodara no fue de euforia, sino de sano escepticismo profesional. “¿Cómo sé que no es una broma?”, preguntó el ingeniero mientras asimilaba que acababa de ganar un lienzo original pintado por el maestro español en 1941. Lea también: Altares: un homenaje a la vida y obra de Jaime Arango Correa

Periodista Peri Cochin y ganador Ari Hodara, en el sorteo “1 Picasso for 100 euros pour 100 euros” Foto: captura de pantalla de RTVE Play

Una vez procesada la sorpresa y al conectar la pantalla de su teléfono para ver los aplausos de los presentes en la sala de subastas, el nuevo dueño de un “Picasso” expresó su asombro con la serenidad de quien entiende el peso del arte que ahora posee.

En sus declaraciones tras el sorteo, Hodara confesó para los medios internacionales, “me sorprendió, eso es todo. Cuando apuestas a esto, no esperas ganar (...) Pero estoy muy contento porque me interesa mucho la pintura, y es una gran noticia para mí”. También expresó que le daría primero la noticia a su mujer y que se quedaría con la pintura para disfrutarla. Conozca: De Botero a Picasso, subastarán 120 obras de arte en Bogotá

Obra “Cabeza de mujer” (Tête de femme) de Picasso. Foto: 1 Picasso for 100 euros pour 100 euros / © Sucesión Picasso, París, 2025

Cabeza de mujer: ¿a quién retrata la obra de Pablo Picasso?

La obra en cuestión es “Cabeza de mujer” (Tête de femme), un retrato realizado en gouache sobre papel que captura la esencia de la artista surrealista francesa Dora Maar, quien fuera pareja y musa de Picasso, el retrato, corresponde a una etapa tardía de su trayectoria, mucho después de sus primeras exploraciones cubistas. El cuadro, que pertenecía a la Opera Gallery, pasará ahora a manos de este aficionado al arte gracias a la tercera edición de la rifa solidaria “Un Picasso por 100 euros”. Lea también: ¿Se acuerda de la telenovela “Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha”? Vuelve su director con una nueva película colombiana de crimen

Bajo la coordinación de la periodista francesa Peri Cochin y con el respaldo de la familia y la fundación del artista, los organizadores realizaron dos sorteos similares en 2013 y 2020 para obtener obras de Picasso. Según los organizadores, estas dos permitieron reunir más de 10 millones de euros, fondos que fueron destinados a programas de agua y saneamiento en África y a proyectos culturales en Líbano. Siga leyendo: Sigifredo Hidalgo viajó casi ocho mil kilómetros para donar pintura al Chapecoense Bloque de preguntas y respuestas