x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Galy Galiano se despide de los escenarios con una gira que recorrerá todo el país

El primer concierto de la gira de despedida La última y nos vamos será en el Movistar Arena el 30 de abril

  • Las boletas para el concierto en Bogotá ya están disponibles a través de Tuboleta. Foto Colprensa.
    Las boletas para el concierto en Bogotá ya están disponibles a través de Tuboleta. Foto Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
Colprensa
hace 17 horas
bookmark

El legendario Galy Galiano prepara su última gira de conciertos en la que recorrerá el país para interpretar todos los grandes éxitos que ha cosechado durante más de cuatro décadas de carrera artística.

Le puede interesar: Los mejores buñuelos de Medellín tienen tradición y chicharrón; estos ganaron premio a los mejores

“Después de tantos años en los Escenarios... llega el momento que nunca pensé, mi última gira. Un viaje lleno de recuerdos, emociones, de canciones que crecieron con nosotros. Si alguna vez cantaste conmigo, si alguna vez fuiste parte del sueño... Este es el momento de encontrarnos una vez más y decirnos adiós por todo lo alto, como mi público lo merece”, escribió Galiano en su perfil de Instagram.

Por ahora, La última y nos vamos, solo ha confirmado una fecha, el 30 de abril, cuando se presente en el Movistar Arena de Bogotá.

Así, una de las voces más emblemáticas de la música romántica y popular en Latinoamérica iniciará este recorrido especial con el que llevará sus más grandes éxitos por todas las regiones del país.

La gira contará con una producción internacional, diseñada para ofrecer una experiencia sonora y visual de alto nivel, cuidada en cada detalle técnico y artístico, a la altura de la trayectoria de un artista legendario. Es la última gira, es especial, y Galy dejará todo en el escenario.

El Última y Nos Vamos propone un emotivo viaje por los grandes éxitos del cantautor colombiano, que han marcado generaciones, incluyendo clásicos inolvidables como La Cita, Me Bebí Tu Recuerdo, Pequeño motel y Quien entiende este amor, entre muchos otros que forman parte del cancionero sentimental de Latinoamérica.

Más que un concierto, esta gira representa un viaje por la historia musical de Galy Galiano, un artista que ha sabido mantenerse vigente gracias a su autenticidad, su inconfundible voz y su capacidad de interpretar emociones universales como el amor, el desamor y la nostalgia. Su música ha acompañado a millones de personas, convirtiéndose en banda sonora de innumerables historias personales.

Lea también: Shakira se vio obligada a suspender concierto en Argentina; fue evacuada del escenario

A lo largo de su carrera, Galy Galiano ha recibido múltiples premios y reconocimientos nacionales e internacionales, consolidándose como un referente indiscutible de la música romántica y popular en español y como una figura fundamental de la cultura musical latinoamericana.

Cada presentación de La Última y Nos Vamos será una experiencia íntima y memorable, donde el público podrá revivir recuerdos, cantar junto al artista y disfrutar de un espectáculo que honra su trayectoria con un cierre memorable.

Tras su estreno en Bogotá, la gira continuará anunciando nuevas fechas en otras ciudades de Colombia y escenarios internacionales, las cuales se darán a conocer próximamente.

Temas recomendados

Música
Entretenimiento
Eventos
Conciertos
Música popular
Colombia
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida