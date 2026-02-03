“Dejé de actuar en películas ajenas porque las historias no eran las que yo quería contar”: Flora Martínez

En un momento de su carrera, la actriz colombiana Flora Martínez cayó en la cuenta que las historias que le invitaban a protagonizar en las pantallas grande o chica no eran precisamente las que ella quería contar. Entonces, decidió ponerse detrás de las cámaras para rodar relatos que considerara pertinentes. En 2023 debutó en la dirección con Itzia, Tango y Cacao. Ahora, el 12 de febrero, estrenará en los cines del país Basta, mamá, una comedia inspirada en una obra de teatro argentina. EL COLOMBIANO habló con Flora sobre su carrera en la dirección y las sensaciones que tiene cuando se ve en las pantallas.

El filme se centra en la relación entre madres, hijos y nueras, y en las tensiones que surgen cuando los roles tradicionales entran en disputa. La historia reflexiona sobre esas mujeres que por tener el control sobre la vida familiar postergaron su proyecto personal, dice Flora. Aunque la película recurre al humor, su directora aclara que no se trata de una comedia basada en chistes explícitos, sino en la incomodidad de situaciones cotidianas. El objetivo es generar una risa que surja del reconocimiento del espectador frente a conflictos que le resultan cercanos. Para Flora, ese tipo de comedia permite que el público no solo se divierta, sino que también se lleve una reflexión tras la función.

Basta, mamá aborda el papel de los hombres dentro de estas dinámicas familiares, en particular la dificultad de muchos para abandonar el hogar materno y asumir una vida independiente. La película expone cómo ese tránsito implica renunciar a comodidades y enfrentar nuevas responsabilidades, un tema que, según Martínez, sigue siendo recurrente en la sociedad actual.

