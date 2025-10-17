¡Prográmese! El próximo miércoles será el festival Medellín para Todas, un espacio imperdible para las mujeres

El próximo miércoles 22 de octubre se realizará la primera edición del festival Medellín para Todas, un espacio pensado para las mujeres de la ciudad, para resolver sus necesidades, desde asuntos de salud y tecnología, hasta laborales y judiciales. Le puede interesar: Murió Gustavo Angarita, uno de los actores más queridos de la televisión en Colombia El evento, organizado por la Secretaría de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín, está pensado para todas las mujeres, amas de casa, estudiantes, trabajadoras, emprendedoras, lideresas, cuidadoras, jóvenes y adultas mayores, niñas. Todas son bienvenidas. “El festival pretende conectar oportunidades para las mujeres, que todas puedan encontrar allí la oferta para poder ir cerrando las brechas que tienen en diferentes dimensiones”, dice Valeria Molina Secretaria de las Mujeres de Medellín.

El evento se desarrollará como un recorrido por seis barrios simbólicos: la autonomía, la salud, el aprendizaje, la cultura, la libertad y la innovación. Allí las asistentes podrán diseñar su recorrido a partir de sus propias necesidades y urgencias, pues en esos seis espacios encontrarán, por ejemplo, más de 6.000 ofertas de empleo, más de 500 ofertas educativas de diversa índole, emprendimientos y talleres de formación en autocuidado, derechos, participación política, liderazgo, finanzas personales e inteligencia artificial. También habrá espacios con mecanismo de atención inmediata, denuncias y consultorio jurídico con acompañamiento de fiscalía, medicina legal y comisarías. En el espacio dedicado a la salud, las mujeres encontraran stands de vacunación, citología, mamografías y otro tipo de chequeos médicos relacionados con la salud física, sexual y mental.

Por su puesto habrá espacio para la diversión y el entretenimiento con el Ensamble de Músicas Populares de la Red de Músicas de Medellín y otros más de 30 artistas en escena. En la noche se hará la ceremonia de entrega del reconocimiento de la Convocatoria a los Estímulos a los Talentos y Liderazgos de las Mujeres. Y entre todo, habrá espacio también para los acompañantes de las mujeres, zona de actividades infantiles, y espacios adaptados para personas mayores y cuidadoras. Y aunque es un espacio pensado para las mujeres, no excluye a los hombres, incluso hay actividades pensadas para ellos como conversatorios y activaciones sobre masculinidades. “Por un día, Plaza Mayor se convierte en una Medellín soñada: una ciudad para aprender, emprender, cuidarse, alzar la voz y disfrutar. Este festival demuestra que cuando el sector público, el privado y las comunidades se unen, las oportunidades para ellas crecen y se hacen realidad”, dice Molina. Para saber más: ¿Vienen brujas a Medellín? La polémica alrededor del Festival Popular de Brujería de Comfama Se espera la asistencia de más de 10.000 mujeres al festival, que se extenderá desde las 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche. El encuentro, organizado por la Administración Distrital en colaboración con la empresa privada y más de 100 aliados que se unieron para promover los derechos, el bienestar y la autonomía de las mujeres en Medellín. “El festival tiene un poco muy grande en la autonomía económica de las mujeres, porque creemos que esa es la forma más fácil para que las mujeres puedan salir de los círculos de violencia y puedan conectarse con otras oportunidades, con estudio, pero también con el descanso”, dice Molina.

