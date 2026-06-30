Feria de las Flores 2026: ya está abierta la convocatoria para elegir al rey infantil de la trova

La Alcaldía de Medellín abrió la convocatoria para la edición número 16 del Festival Nacional Infantil de la Trova Ciudad de Medellín, concurso que reunirá a niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 15 años de todo el país.
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Los interesados podrán inscribirse de manera gratuita hasta el próximo 19 de julio, con el propósito de participar en una competencia que busca preservar la tradición oral de la trova y fomentar el interés por este arte en los más pequeños.
La final del Festival se realizará el 6 de agosto, en el marco de la Feria de las Flores, en la Plaza Gardel del aeropuerto Olaya Herrera, donde se elegirá al rey o la reina infantil y juvenil de la trova.
Este año, el certamen mantendrá las dos categorías de competencia: infantil y juvenil. Cada una coronará a su respectivo rey o reina y, además, se entregará un trofeo especial al ganador absoluto.