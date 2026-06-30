Video | Selección de Corea del Sur fue abucheada en su país tras la eliminación en el Mundial

La selección de Corea del Sur volvió al país después de quedar eliminada en la fase de grupos del Mundial 2026. Llegó este martes 30 de junio al Aeropuerto Internacional de Incheon hacia las 4:00 de la madrugada, donde aficionados los esperaron para expresar su inconformidad por el fracaso del equipo.
Después de cerrar su participación con una victoria sobre República Checa (2-1) y derrotas frente a México (0-1) y Sudáfrica (0-1), los resultados los dejaron fuera de los octavos de final y sin un lugar entre los mejores terceros.
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Por esto, en la terminal aérea los hinchas molestos exhibieron carteles con mensajes como “El fútbol coreano está muerto” y ”Hong Myung-bo, devuelve los 2 mil millones de wones y vete”, mientras lanzaban consignas dirigidas al cuerpo técnico y a la dirigencia de la Asociación de Fútbol de Corea (KFA).