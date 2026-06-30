Video | Selección de Corea del Sur fue abucheada en su país tras la eliminación en el Mundial

La selección de Corea del Sur volvió al país después de quedar eliminada en la fase de grupos del Mundial 2026. Llegó este martes 30 de junio al Aeropuerto Internacional de Incheon hacia las 4:00 de la madrugada, donde aficionados los esperaron para expresar su inconformidad por el fracaso del equipo. Después de cerrar su participación con una victoria sobre República Checa (2-1) y derrotas frente a México (0-1) y Sudáfrica (0-1), los resultados los dejaron fuera de los octavos de final y sin un lugar entre los mejores terceros. Entérese: Sudáfrica dio la sorpresa en el Mundial: venció a Corea en Monterrey y superó, por primera vez, la fase de grupos Por esto, en la terminal aérea los hinchas molestos exhibieron carteles con mensajes como “El fútbol coreano está muerto” y ”Hong Myung-bo, devuelve los 2 mil millones de wones y vete”, mientras lanzaban consignas dirigidas al cuerpo técnico y a la dirigencia de la Asociación de Fútbol de Corea (KFA).

De acuerdo con reportes de medios surcoreanos citados por El Imparcial, para controlar la llegada de la delegación, las autoridades desplegaron 160 agentes de policía, quienes acordonaron el recorrido desde la zona de desembarque hasta la salida del aeropuerto. Hong Myung-bo caminó junto a nueve jugadores, entre ellos Lee Kang-in y Cho Hyun-woo, sin detenerse a hablar con la prensa. Minutos después también llegó el presidente de la KFA, Chung Mong-kyu, quien igualmente recibió abucheos.

La renuncia del técnico y la investigación del Gobierno

Antes de emprender el viaje de regreso, Hong Myung-bo presentó su renuncia como seleccionador nacional en la concentración del equipo en Guadalajara, un día después de la eliminación.

El entrenador asumió la responsabilidad por el resultado y afirmó: “Aunque abandono la selección nacional, no estoy dejando de lado el fútbol coreano. Apoyaré a la selección desde lo más profundo de mi corazón y espero que el equipo vuelva a ser confiado y querido por el pueblo”. Lea más: El DT de Corea del Sur renuncia tras el fracaso en el Mundial; el presidente pide investigarlo La eliminación también derivó en una reacción del Gobierno. El presidente Lee Jae Myung ordenó al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo abrir una investigación sobre la gestión de la Asociación de Fútbol de Corea, incluido el proceso de designación del cuerpo técnico y el uso de recursos públicos destinados a la preparación de la selección.