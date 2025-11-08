¡Atención músicos!: poco tiempo para el cierre de la convocatoria del Festival de la Canción Piña de Oro

La Alcaldía de Barbosa anunció la realización del Festival de la Canción Piña de Oro 2025, evento que este año tendrá alcance metropolitano con la participación de artistas de los municipios del Valle de Aburrá.

El certamen se desarrollará en el marco de las XXVII Fiestas de la Piña, que se cumplirán entre el 29 de noviembre y el 8 de diciembre de 2025, y su gala principal se llevará a cabo el jueves 4 de diciembre en el Parque Diego Echavarría Misas.

El Festival busca promover los valores artísticos y musicales de la región. Podrán participar solistas mayores de 16 años residentes en los municipios de Medellín, Bello, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella, Caldas, Copacabana, Girardota y Barbosa. Cada intérprete deberá presentar dos canciones: una balada en español y otra perteneciente a los ritmos andinos colombianos, como bambuco, pasillo, vals o torbellino.

Las inscripciones son gratuitas y se realizarán mediante un video de audición en YouTube, grabado en formato vertical y sin edición. Los finalistas contarán con un grupo musical base contratado por la organización. Los ganadores de ediciones anteriores y los organizadores no podrán participar.