De Fito Páez a Rubén Blades: los imperdibles del Festival Cordillera 2025

El Parque Simón Bolívar volverá a ser el epicentro musical de Bogotá este 13 y 14 de septiembre con la cuarta edición del Festival Cordillera, una celebración que en pocos años se ha consolidado como una de las citas más importantes para la música iberoamericana. Durante estas dos jornadas, se espera la llegada de miles de asistentes, listos para disfrutar conciertos que reúnen el rock argentino, la salsa panameña, el pop español, las fusiones mexicanas y los sonidos alternativos de toda la región.
La programación reúne a más de 40 artistas de distintas generaciones y estilos. Desde figuras históricas que han marcado la identidad musical de sus países hasta agrupaciones que regresan a los escenarios tras largos periodos de silencio, el Cordillera 2025 combina la nostalgia con la renovación. Entre todos esos nombres, hay siete que resultan imperdibles para entender la magnitud de este festival.
1. Fito Páez
El cantautor argentino regresa a Bogotá en un momento clave de su carrera, luego de la celebración de los 30 años de El amor después del amor. Sus presentaciones suelen ser un repaso por los himnos que marcaron generaciones en América Latina, acompañados de nuevas composiciones que muestran su vigencia creativa.