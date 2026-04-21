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Federico Gutiérrez canceló la presentación de libro sobre el M-19 en Medellín

El alcalde ordenó la cancelación del lanzamiento de El M-19, de la guerra a la política en la Biblioteca Pública Piloto libro escrito por el investigador en ciencias humanas, Jaime Rafael Nieto López.

  • En X, el alcalde se pronunció sobre el evento de presentación de El M-19, de la guerra a la política. FOTO: Manuel Saldarriaga
    En X, el alcalde se pronunció sobre el evento de presentación de El M-19, de la guerra a la política. FOTO: Manuel Saldarriaga
El Colombiano
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hace 2 horas
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Este martes, el alcalde de Medellín publicó un trino informando que ordenó la cancelación de la presentación de El M-19, de la guerra a la política, libro que fue lanzado el 21 de abril a las 5 de la tarde en la Biblioteca Pública Piloto (BPP).

“El M-19 no fue un ‘relato romántico’: fue un grupo armado terrorista que dejó víctimas, dolor y muerte en Colombia. Recordemos el Holocausto del Palacio de Justicia. Nuestra ciudad respeta la memoria de las víctimas, no la propaganda de quienes empuñaron las armas”, escribió el mandatario.

En su publicación en X, Gutiérrez también mencionó que el evento tenía “un carácter evidentemente político” y que “en Medellín nunca tendrá espacio la apología al terrorismo”.

El trino fue realizado a las 04:49 de la tarde, 11 minutos antes del comienzo de la presentación que, a pesar de la publicación del alcalde, fue llevada a cabo. En redes sociales hay fotografías y videos de un grupo de personas reunidas en el hall de la BPP para participar en el evento.

Por su parte, la BPP compartió un comunicado asegurando que, “teniendo en cuenta el contenido proselitista del libro, nos permitimos informar que el evento no cuenta con autorización para ser realizado y ha sido cancelado”.

El M-19, de la guerra a la política es un libro escrito por Jaime Rafael Nieto López, sociólogo, Magíster en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia y Doctor en Pensamiento Político, Democracia y Ciudadanía de la Universidad Pablo de Olavide.

La nueva publicación del también docente de la UdeA, editado por el sello Desde Abajo, es una investigación académica acerca de la trayectoria política del M-19.

“Revisar la historia nacional a partir de la década del setenta hasta los años noventa, es encontrarse con grandes tensiones y perturbaciones en la búsqueda de la democracia colombiana.

En ese panorama de rupturas y continuidades políticas puede identificarse una coyuntura de especial interés para los estudios políticos y sociológicos, por su composición conflictiva, por el entramado de acontecimientos, acciones y reacciones que se generaron, y, por las motivaciones, razones y esperanzas que estos eventos pudieron despertar en su momento entre sectores de la población y la opinión pública nacional”, dice la sinopsis del libro.

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