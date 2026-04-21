Federico Gutiérrez canceló la presentación de libro sobre el M-19 en Medellín

Este martes, el alcalde de Medellín publicó un trino informando que ordenó la cancelación de la presentación de El M-19, de la guerra a la política, libro que fue lanzado el 21 de abril a las 5 de la tarde en la Biblioteca Pública Piloto (BPP). “El M-19 no fue un ‘relato romántico’: fue un grupo armado terrorista que dejó víctimas, dolor y muerte en Colombia. Recordemos el Holocausto del Palacio de Justicia. Nuestra ciudad respeta la memoria de las víctimas, no la propaganda de quienes empuñaron las armas”, escribió el mandatario. En su publicación en X, Gutiérrez también mencionó que el evento tenía “un carácter evidentemente político” y que “en Medellín nunca tendrá espacio la apología al terrorismo”.

El trino fue realizado a las 04:49 de la tarde, 11 minutos antes del comienzo de la presentación que, a pesar de la publicación del alcalde, fue llevada a cabo. En redes sociales hay fotografías y videos de un grupo de personas reunidas en el hall de la BPP para participar en el evento. Por su parte, la BPP compartió un comunicado asegurando que, “teniendo en cuenta el contenido proselitista del libro, nos permitimos informar que el evento no cuenta con autorización para ser realizado y ha sido cancelado”.