Una exposición sobre la historia musical de Medellín

El ITM se sumó a la celebración de los 350 años de la ciudad con la exposición La Medellín sonora en la era dorada de la industria discográfica colombiana, una muestra que celebra el papel de la capital antioqueña en el desarrollo de la industria musical del país.
La exposición, que quiere mostrar la evolución y el desarrollo de la industria musical local desde las primeras grabaciones hasta la era digital, se construyó a partir de dos colecciones, la perteneciente a la icónica compañía Discos Fuentes y la del investigador musical, Augusto Arango Franco, cuyo acervo supera las 25.000 piezas.
“Este es un momento muy especial para la institución: la apertura de esta exposición que recoge la tradición y la evolución de Discos Fuentes en los últimos 40 años, resaltando la importancia que la música representa para la ciudad. Con esta muestra, buscamos que nuestra sede de Prado se convierta en un centro cultural para Medellín, y qué mejor manera de caminar en esa senda que con esta actividad”, afirmó el rector del ITM, Alejandro Villa Gómez.