x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¿Una más? Nueva escultura monumental del dios griego Apolo se exhibe en la Comuna 13

La escultura del dios Apolo paisa, mide más de 7 metros y está cerca al Cristo Redentor, con poncho y carriel, que se estrenó el pasado diciembre.

  • Es una nueva escultura de gran tamaño en la Comuna 13. FOTO Manuel Saldarriaga
    Es una nueva escultura de gran tamaño en la Comuna 13. FOTO Manuel Saldarriaga
El Colombiano
El Colombiano
19 de septiembre de 2025
bookmark

En la Comuna 13 se inauguró otra escultura gigantesca. Muy cerca del Cristo Redentor –con poncho y carriel– estará a partir de ahora la cabeza de Apolo, el dios griego de las artes y la eterna belleza, adornado con gafas oscuras, audífonos y el sombrero vueltiao más grande del mundo.

Puede leer: Pachamama, la nueva diosa de la Comuna 13

En el centro de la iniciativa está Alejandro Sierra Osorio con su empresa D3House, que también participó en la elaboración del Cristo Rendentor que se inauguró en diciembre también en la comuna, y que está liderando el proyecto de otro Cristo Redentor que se instalará en diciembre en el embalse de Guatapé. Ese será enorme, siete veces más grandes que el de Río de Janeiro, Brasil, que tiene de 38 metros de altura.

El Apolo paisa de más de 7,5 metros y elaborado con unas 5.000 piezas impresas en 3D –contando los audífonos, las gafas y el sombrero– es un trabajo colectivo en el que participaron, además de Alejandro y su empresa, un grupo de seis estudiantes de ingeniería mecatrónica del ITM, el artista Romeo Parra, sobrino de Maluma, y el restaurante Meraki, donde fue instalada la escultura. El proyecto contó con el apoyo de la marca Creality, un fabricante mundial de impresoras 3D, de origen chino.

Le puede interesar: El Cementerio Museo San Pedro celebra 183 años con la Semana de la Memoria

El proyecto es una suma de intereses, del restaurante por atraer clientela, de los estudiantes por desarrollar proyectos, de Alejandro y Creality por popularizar su trabajo y de Romeo por dar a conocer su arte, y que mejor lugar que la Comuna 13, el foco del turismo en Medellín.

–“Todo empezó cuando mi primo Maluma firmó con la disquera de mi padre. Fue entonces que empecé a estudiar y entender la cultura del reguetón y la música urbana de Medellín y Colombia. La escultura es un homenaje al logo de la disquera: el dios Apolo escuchando música con audífonos. Para representar nuestra cultura tradicional, le añadí un sombrero vueltiao. Además, le puse unas gafas que son dos pantallas para proyectar contenido audiovisual relacionado con el arte en la Comuna 13”, dijo Romeo Parra, diseñador artístico del proyecto.

Todo esto es posible gracias a la tecnología, que lo va facilitando todo. El proceso de desarrollo, impresión y ensamblaje de la escultura no tomó más de cinco meses y se hizo con un material que se genera a partir de caña de azúcar y maíz, que luego es recubierto con fibra de vidrio y resina para que resista a la intemperie.

Le puede interesar: Vivir es Comprender, la apuesta para fortalecer la comprensión lectora en Medellín

– “Es algo muy bonito porque ya están empezando a conocer el talento y lo que se puede hacer con tecnología y material biodegradable. Las impresoras 3D funcionan como una pistola de silicona, tú oprimes el gatillo y se va derritiendo como el plástico hasta que forma una figura tridimensional”, dice Alejandro.

La tecnología de impresión 3D es capaz de convertir casi cualquier idea en realidad, y lo hace rapidísimo. En su empresa D3House, Alejandro quiere probar que puede hacer de todo. Desde que empezó, hace 9 años, ha hecho mascarillas para el covid, esculturas, letreros en braile, vehículos para personas y animales con discapacidad y figuras de todo tipo.

La impresión es práctica, es veloz, pero hace del arte una ocurrencia, un asunto de productividad más que de creatividad. Es el arte de este tiempo, hacer por hacer, porque se puede.

Temas recomendados

Cultura
Artes plásticas
Escultura
Medellín
Comuna 13
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida