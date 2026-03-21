Estéreo Picnic: recomendaciones de movilidad, clima y lo que puede no puede ingresar al festival

En su edición número quince, el Festival Estéreo Picnic recibió a más de 45.000 personas. Las presentaciones de Tyler the Creator, Lorde, Turnstile, Katseye, DJO y más artistas fueron tendencia en redes sociales: algunos (como Tyler y Lorde) hicieron historia llegando a Colombia por primera vez, mientras que otros (como Katseye y Turnstile) consolidaron su impacto en el país congregando a miles de personas. Todavía faltan dos días de festival, en los que se presentarán artistas de talla mundial como Sabrina Carpenter, Skrillex, Deftones, Doechii y Kygo. Tras una jornada completa y más de la mitad por delante, hay consejos y recomendaciones que no puede dejar pasar.

¿Cómo llegar al Festival Estéreo Picnic?

Mapa del Festival Estéreo Picnic.

La entrada para el público mayor de edad (tanto general como VIP) es por la Avenida Esmeralda con transversal 60. Primero: es importante que tenga en cuenta que las filas son largas, y hay quienes llegan desde temprano para apartar un puesto. Aunque las puertas abren sobre las dos de la tarde, desde las diez de la mañana hay afluencia de gente. Tener en cuenta esta información le permitirá llegar a tiempo a sus artistas favoritos.

Convenciones para entender el mapa del Estéreo Picnic.

La segunda recomendación es que le resultará más cómodo llegar por el Parque de los Novios y la Calle 63. Y es que, en caso de que llegue por la avenida 68 se encontrará con varios andenes y vías cerradas que lo harán caminar un par de kilómetros.

Mapa de ingreso al Estéreo Picnic.

En caso de ser menor de edad, es recomendable que llegue por la Avenida 68, es decir: por el Parque Salitre Mágico, puesto que la entrada para aquella localidad se encuentra por la Calle 63, al lado del Parque Recreodeportivo del Salitre, también conocido por el parque de los Niños y las Niñas.

¿Qué artículos puedo llevar al Estéreo Picnic?

Restricciones del Festival Estéreo Picnic.

Es importante que tenga en cuenta que los controles en la entrada son exigentes, cualquier elemento prohibido será decomisado. Lea además: Es la hora del Estéreo Picnic: los más esperados En cuanto a los elementos prohibidos, no se permitirá el ingreso de armas, cuchillos, cadenas ni objetos cortopunzantes o de vidrio, como botellas o espejos. Tampoco están autorizados los artículos inflables, máscaras o pasamontañas, drogas o narcóticos, ni sillas plegables. Se restringe igualmente la entrada de instrumentos musicales, sombrillas, cámaras profesionales de fotografía o video, tabletas, trípodes o palos de selfie. Además, están prohibidos los dispositivos de grabación de audio, radios o walkie talkies, cigarrillos, vapeadores, encendedores y bolsas de nicotina. La lista también incluye bengalas o cualquier tipo de elemento pirotécnico, alimentos y bebidas, mascotas, apuntadores láser, drones, morrales de gran tamaño, camisetas de equipos de fútbol y aerosoles.

Recomendaciones para el Festival Estéreo Picnic.

Por otro lado, sí se permitirá el ingreso de algunos objetos personales bajo ciertas condiciones. Los asistentes podrán llevar celulares y baterías portátiles, maquillaje (siempre que no incluya espejos, tijeras o pinzas), bloqueador solar y gel antibacterial en presentaciones de hasta 100 ml. También están permitidos termos y vasos vacíos, gafas de sol, impermeables, sombreros o gorras.

En cuanto a bolsos y almacenamiento, se aceptan maletas pequeñas (máximo 30 x 30 x 15 cm, preferiblemente transparentes), bolsas de mano de hasta 11 x 16 cm, bolsas de almacenamiento tipo Ziploc o similares, y canguros que no superen ese mismo tamaño.

¿Cómo está el clima en Bogotá para el fin de semana del Estéreo Picnic?

Por primera vez en años no ha llovido. El piso está seco, por lo que no hacen falta botas para lluvia. Además, el sol ha acompañado las primeras horas de la jornada, con temperaturas de 18 grados centígrados. Sin embargo, en las noches la temperatura ha caído hasta los 10 grados centígrados, por lo que es importante llevar algo para cubrirse.