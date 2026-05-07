Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Suspenden nombramiento del rector de U. Popular del Cesar, ficha de Juliana Guerrero

La decisión fue tomada por el Consejo de Estado y ahora la institución educativa deberá definir quién asumirá el encargo de la rectoría.

  • Juliana Guerrero es actualmente intengrante del Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del César. FOTO CORTESÍA
    Juliana Guerrero es actualmente intengrante del Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del César. FOTO CORTESÍA
  • Suspenden nombramiento del rector de U. Popular del Cesar, ficha de Juliana Guerrero
El Colombiano
El Colombiano
Colprensa
07 de mayo de 2026
bookmark

La Sección Quinta del Consejo de Estado decretó la suspensión provisional del nombramiento de Guillermo Andrés Echevarría Gil como rector de la Universidad Popular del Cesar (UPC).

Según la providencia judicial, el funcionario no cumplió con el requisito de idoneidad exigido por los estatutos internos de la universidad, los cuales demandan una experiencia no inferior a cinco años en educación superior.

Le puede interesar: Piden retirar a la polémica Juliana Guerrero del consejo superior de la U. del Cesar: lo que hay detrás de la puja.

La medida cautelar deja sin efectos el Acuerdo 011 del 9 de marzo de 2026, mediante el cual el Consejo Superior Universitario había designado a Echevarría Gil. La medida es provisional hasta que haya un fallo de fondo.

El fallo detalla que la experiencia debía estar acreditada al momento de la inscripción del proceso electoral, el 26 de noviembre de 2025. Sin embargo, el alto tribunal encontró que la certificación laboral expedida por la propia Universidad Popular del Cesar solo acredita un total de 4 años, 10 meses y 26 días de experiencia docente, quedando por debajo del umbral mínimo legal.

Suspenden nombramiento del rector de U. Popular del Cesar, ficha de Juliana Guerrero

La defensa del rector pretendía validar labores realizadas en 2020 en la institución UPARSISTEM S.A.S.. No obstante, el Consejo de Estado desestimó este tiempo aclarando que dicha entidad es un centro de formación para el trabajo y el desarrollo humano, los cuales tienen prohibición expresa por ley para ofertar programas de educación superior.

“La experiencia académica acreditada no alcanza los cinco años exigidos en los estatutos universitarios”, señaló la autoridad judicial al confirmar la infracción normativa.

Esta suspensión provisional rige de manera inmediata mientras el Consejo de Estado resuelve el fondo de la demanda. La Universidad Popular del Cesar deberá ahora definir quién asumirá el encargo de la rectoría para evitar un vacío administrativo en medio del calendario académico de 2026.

Vale recordar que el pasado 10 de marzo Juliana Guerrero, delegada del presidente Gustavo Petro en el Consejo Superior Universitario (CSU) de esa institución, reapareció para la elección de ese rector. Incluso, dos semanas antes la Fiscalía tenía programada la audiencia de imputación contra ella, peor la diligencia tuvo que ser aplazada porque no se presentó.

Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

Temas recomendados

Educación
Educación superior
Justicia
Consejo de Estado
Universidad
Consejo Superior Universitario
Colombia
Juliana Guerrero
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos