El Peñol celebra 40 años del Encuentro Departamental de Bandas Musicales

Antioquia esta llena de música, aunque el protagonismo se lo lleva casi siempre Medellín, porque aquí tuvieron sede las grandes compañías discográficas del país, por la muerte de Gardel, la invención del Chucu Chucu o el fenómeno en que se ha convertido el reguetón.

Pero el municipio de El Peñol ha sido parte fundamental de la música del departamento pues lleva 40 años organizando el Encuentro Departamental de Bandas que lleva la música por todos los rincones del municipio.

“Hay tradiciones que no se cuentan, se sienten. Son el alma de un pueblo hecha melodía. Durante cuatro décadas, El Peñol no solo ha organizado un encuentro de bandas; ha sido el guardián del latido musical de Antioquia, la cuna donde los sueños de miles de jóvenes aprendieron a volar al compás de un clarinete, una trompeta y un tambor. Este es el legado del primer y más grande festival de su tipo, una historia viva que ha demostrado que la música es el lenguaje que une generaciones, transforma comunidades y convierte a un municipio en el escenario más mágico de Colombia”, dice el comunicado de la alcaldía del municipio.