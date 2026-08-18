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Musiala anunció que padece una enfermedad neurológica y por ello, los desmayos de los últimos días

El jugador alemán ajustó dos desmayos en cuatro días, ambos en partidos amistosos con el Bayern Múnich.

  • El alemán Jamal Musiala confirmó que padece una disfunción neurológica y por ella está teniendo episodios de desmayos. FOTO GETTY
    El alemán Jamal Musiala confirmó que padece una disfunción neurológica y por ella está teniendo episodios de desmayos. FOTO GETTY
Agencia AFP
hace 1 hora
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El mediocampista ofensivo del Bayern Munich Jamal Musiala admitió padecer una “disfunción neurológica”, tras desplomarse durante un amistoso de pretemporada este martes en Heidenheim, tres días después de un incidente similar en Múnich.

El internacional alemán de 23 años cayó al césped del estadio del Heidenheim (segunda división) sin mediar contacto, solo unos minutos después de su entrada en juego.

Musiala parecía aturdido mientras recibía los cuidados médicos, antes de ser ayudado a abandonar el campo. Varias horas después el jugador publicó un mensaje en Instagram, donde explicó lo ocurrido e intentó tranquilizar a los hinchas.

“A primera vista puede parecer angustioso, pero es algo que forma ahora parte de mi día a día. Es importante precisar que no tiene riesgos suplementarios para la salud”, señaló.

“Me diagnosticaron breves episodios de ausencia, temporales y fácilmente tratables, causados ​​por una disfunción neurológica”, explicó Musiala.

Pese a este problema afirmó que su “deseo personal es continuar con lo que más ayuda a la curación: vivir día a día y continuar con la pasión por el fútbol”.

Esta es la publicación de Musiala

“Lo primero es lo primero: ¡estoy bien! Sobre todo, estoy increíblemente agradecido por todos sus mensajes y su apoyo. Entiendo que muchos de ustedes están preocupados. Quiero disipar esas preocupaciones hoy y explicar un poco más: me han diagnosticado episodios breves y temporales de ausencia que son fácilmente tratables y están causados por una disfunción neurológica. Estos pueden llevar a los momentos que han ocurrido recientemente, como contra el Leipzig y ahora en Heidenheim. Sé que pueden parecer aterradores a primera vista, pero para mí, actualmente son simplemente parte de mi vida cotidiana. Estoy recibiendo la mejor atención médica posible en este sentido y soy muy optimista. El FC Bayern y las personas más cercanas a mí siempre están a mi lado y me apoyan en este camino.

Y continúo, “lo importante es que no hay riesgos adicionales para la salud más allá de esto. En estrecha consulta y comunicación regular con los especialistas, fue mi deseo personal enfrentar este desafío y, con la aprobación de los especialistas neurológicos, continuar haciendo lo que más me ayuda en mi recuperación: simplemente vivir mi vida cotidiana y seguir persiguiendo mi pasión por jugar al fútbol. He asumido la responsabilidad de esa decisión. En general, tengo una muy buena sensación y estoy en un buen camino. Lo que más me ayuda en el camino es seguir persiguiendo victorias y títulos con mi equipo, con su increíble apoyo. Espero que esto les ayude a entenderme mejor. Al mismo tiempo, pido su comprensión para que me gustaría seguir manteniendo este asunto dentro del círculo de mis confidentes más cercanos, el club y los expertos”.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué condición médica o enfermedad le diagnosticaron a Jamal Musiala?
A Jamal Musiala le diagnosticaron una disfunción neurológica que le provoca episodios breves y temporales de ausencia. Según explicó el propio futbolista, se trata de un trastorno tratable que causa pérdida momentánea de conocimiento o aturdimiento, pero que no representa riesgos adicionales para su salud general.
¿Podrá Jamal Musiala seguir jugando con el Bayern Múnich tras su diagnóstico neurológico?
Sí, Jamal Musiala continuará jugando con el Bayern Múnich. El jugador confirmó que cuenta con la aprobación explícita de los especialistas neurológicos y del club para mantener su actividad deportiva profesional, considerando que seguir en las canchas forma parte de su proceso de recuperación.
¿En qué partidos se ha desplomado Jamal Musiala por este problema neurológico?
Jamal Musiala ha sufrido estos episodios en dos encuentros recientes: durante un partido de pretemporada frente al Heidenheim y en un compromiso previo ante el RB Leipzig. En ambos casos, el jugador se desplomó o quedó aturdido en el campo sin que fuera producto de un choque o contacto físico.

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