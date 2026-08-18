Musiala anunció que padece una enfermedad neurológica y por ello, los desmayos de los últimos días

El mediocampista ofensivo del Bayern Munich Jamal Musiala admitió padecer una “disfunción neurológica”, tras desplomarse durante un amistoso de pretemporada este martes en Heidenheim, tres días después de un incidente similar en Múnich.

El internacional alemán de 23 años cayó al césped del estadio del Heidenheim (segunda división) sin mediar contacto, solo unos minutos después de su entrada en juego.

Musiala parecía aturdido mientras recibía los cuidados médicos, antes de ser ayudado a abandonar el campo. Varias horas después el jugador publicó un mensaje en Instagram, donde explicó lo ocurrido e intentó tranquilizar a los hinchas.

“A primera vista puede parecer angustioso, pero es algo que forma ahora parte de mi día a día. Es importante precisar que no tiene riesgos suplementarios para la salud”, señaló.

“Me diagnosticaron breves episodios de ausencia, temporales y fácilmente tratables, causados ​​por una disfunción neurológica”, explicó Musiala.

Pese a este problema afirmó que su “deseo personal es continuar con lo que más ayuda a la curación: vivir día a día y continuar con la pasión por el fútbol”.