Nóminas paralelas y contratos millonarios: los 80 casos que denuncia el gobierno de De la Espriella sobre el de Petro

El presidente Abelardo de la Espriella y el vicepresidente José Manuel Restrepo entregaron este martes a la fiscal general, Luz Adriana Camargo; al procurador Gregorio Eljach; y al contralor saliente, Carlos Rodríguez, un documento que reúne denuncias sobre presuntas irregularidades detectadas durante el gobierno de Gustavo Petro.
Por el momento, Eljach aseguró que la Procuraduría ya tiene varias investigaciones andando: “se abrirán los procesos que se tengan que abrir”, aseguró, explicando que ambos gobiernos, tanto el saliente como el entrante, estuvieron de acuerdo con que sea la entidad la que investigue y tome las decisiones al respecto.
En contexto: “Se perdió el rastro” de $1,38 billones en la UNGRD, denunció gobierno de De la Espriella en el “Libro de la verdad”
El informe, denominado “Libro de la Verdad”, fue elaborado a partir de los hallazgos recopilados por el equipo de empalme del nuevo Gobierno —aunque el proceso de empalme entre un gobierno y otro no se llevó a cabo—. Según explicó Restrepo, durante el acto realizado en la Fiscalía en Bogotá, se trata de una muestra de más de 80 casos que fueron identificados durante la revisión de diferentes entidades estatales.
Uno de los capítulos está relacionado con el manejo de la deuda pública y las operaciones con títulos de Tesorería (TES). Restrepo cuestionó que se hubiera elevado del 50% al 100% el límite de adjudicación mediante la emisión de estos títulos y señaló que las tasas de colocación se ubicaron entre el 13% y el 15%.