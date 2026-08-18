Este miércoles se reactiva el fútbol colombiano: ¿quiere ver a Águilas en el Cincuentenario? Acá le contamos qué hacer

La Dimayor determinó que el fútbol colombiano debe volver a activarse y por ello, este miércoles, se disputarán dos juegos de la Liga BetPlay y otros dos del Torneo de Ascenso.

Uno de los duelos de este miércoles será el que disputen Águilas Doradas y Llaneros, en el Cincuentenario de Medellín, a las 4:00 de la tarde, y si usted quiere ir a acompañar a los antioqueños, tan solo debe llevar ayudas para los damnificados del terremoto y así podrá ingresar al estadio.

Águilas, que se encuentra invicto con dos triunfos en igual número de partidos disputados, suma seis unidades y es, parcialmente, el séptimo en la tabla de posiciones.

El duelo entre paisas y llaneros corresponde a la cuarta fecha de la Liga BetPlay; mientras que el juego del Cúcuta Deportivo ante Internacional de Bogotá es por la segunda jornada de la competencia, que tiene varios duelos aplazados.

Los voceros de Águilas Doradas informaron que las personas que quieren ingresar al Cincuentenario este miércoles solo tendrán que llevar artículos para donarlos a los damnificados del terremoto.

Entre los elementos que puede llevar para ingresar al compromiso están alimentos como (agua, arroz, aceite, lentejas, frijol, garbanzo y arveja). También se reciben la harina de trigo, maíz, panela, chocolate, avena, leche en polvo y, entre los implementos para el aseo y primera necesidad, están jabón, champú, crema dental, pañales de bebé y adultos, toallitas húmedas, papel higiénico, toallas higiénicas y mantas.

Las donaciones serán recibidas en la puerta principal, ubicada en la estación de metro; tras entregar la ayuda, recibirán el boleto para ingresar al partido.