IA predice qué canción en español cantaría Dua Lipa en su show en Bogotá

El esperado concierto de Dua Lipa en Bogotá tiene a miles de fans preguntándose cuál será la canción sorpresa que interpretará durante su presentación en el estadio El Campín este viernes.
En contexto: Concierto de Dua Lipa en Bogotá: rutas de TransMilenio, setlist, cierres viales y todo lo que debe saber
La última vez que la artista pisó suelo colombiano fue en 2022, durante su gira Future Nostalgia. Aquel show, realizado en el parque Salitre Mágico en 2022, quedó en el recuerdo de muchos asistentes por los problemas de sonido y la falta de organización de la promotora.