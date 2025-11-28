x

IA predice qué canción en español cantaría Dua Lipa en su show en Bogotá

Basándose en las tendencias de la gira y las solicitudes de los fans, varias inteligencias artificiales analizaron cuál podría ser el tema en español que Dua Lipa interprete en su show en Bogotá. Conózcala aquí.

    A medida que crece la expectativa por el show de Dua Lipa en Bogotá las inteligencias artificiales más reconocidas anticipan cuál sería el tema en español que podría interpretar la artista durante su presentación en El Campín. FOTO: AFP.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 6 horas
bookmark

El esperado concierto de Dua Lipa en Bogotá tiene a miles de fans preguntándose cuál será la canción sorpresa que interpretará durante su presentación en el estadio El Campín este viernes.

En contexto: Concierto de Dua Lipa en Bogotá: rutas de TransMilenio, setlist, cierres viales y todo lo que debe saber

La última vez que la artista pisó suelo colombiano fue en 2022, durante su gira Future Nostalgia. Aquel show, realizado en el parque Salitre Mágico en 2022, quedó en el recuerdo de muchos asistentes por los problemas de sonido y la falta de organización de la promotora.

@chulita245 Pobre Dua Lipa #Peorconciertodemivida #queascodesonido #queascodelogistoca #ocesacolombia #nomasconciertosensalitremagico ♬ noo mis ahorros mi dinero - jess_mejia.10

Ahora, Dua Lipa regresa con un nuevo setlist y una dinámica que se ha convertido en uno de los elementos más comentados de su Radical Optimism Tour: interpretar en cada país una canción representativa de su cultura musical.

Por eso, entre los fans ha crecido la expectativa sobre cuál será el tema colombiano que la artista elegirá esta vez. Y es que Colombia no solo cuenta con una de las escenas musicales más influyentes de la región, sino con figuras internacionales como Shakira, Juanes y Karol G, además de un amplio repertorio de canciones que han marcado generaciones.

Siguiendo la expectativa que genera este gran evento, EL COLOMBIANO les preguntó a dos de las inteligencias artificiales más conocidas del momento —Gemini y ChatGPT— cuál podría ser la canción que Dua Lipa interpretará en español durante su presentación.

¿Qué dice la inteligencia artificial sobre la canción que Dua Lipa cantará en Colombia en español?

Las inteligencias artificiales coinciden en que Dua Lipa ha seguido un patrón claro durante su gira por Latinoamérica: en cada país interpreta un clásico local, un himno cultural fácilmente reconocible y profundamente ligado a la identidad musical de la región.

Así lo hizo con De música ligera en Argentina, Tu falta de querer en Chile y Cariñito en Perú, una elección que incluso generó controversia en Colombia por el origen peruano de la famosa cumbia.

Conozca: Se canta en español: las icónicas canciones que Dua Lipa ha interpretado durante su Radical Optimism Tour

A partir de ese comportamiento, las dos IAs apuntan a que la británica elegirá en Bogotá una canción que cumpla con tres criterios: enorme popularidad nacional, representación cultural y facilidad de adaptación para una banda pop internacional. Tanto Gemini como ChatGPT coinciden en una misma predicción: La Camisa Negra, de Juanes, sería la opción más probable.

Le puede interesar: ¿Quién le ayuda a Dua Lipa a escoger las canciones para sus conciertos en español? Esto reveló la artista

Es un éxito global, reconocido en todo el mundo, adaptable al estilo de la artista y, además, fue una de las canciones más mencionadas por los fans en la encuesta realizada por EL COLOMBIANO.

Aunque no se descartan alternativas como algún tema de Shakira —la figura colombiana más internacional y una de las más mencionadas por los fanáticos— entre los sugeridos aparecieron Hips Don’t Lie, Ojos Así, Ciega, Sordomuda o Antología.

No obstante, las IAs reconocen en que algunas de estas canciones podrían resultar más complejas de adaptar a una banda pop o implicar mayores exigencias vocales.

También existe la posibilidad de una sorpresa folclórica, como La Cucharita o un vallenato clásico, siguiendo el ejemplo de su apuesta por la cumbia en Perú, aunque esta opción es considerada menos probable.

La respuesta se sabrá esta noche, cuando Dua Lipa suba al escenario del estadio El Campín. Pero, por ahora, la inteligencia artificial ya tiene su apuesta.

Según el análisis combinado, este sería el panorama de probabilidad:

- La Camisa Negra – Juanes: 60%

- Alguna canción de Shakira: 30%

- Una sorpresa folclórica colombiana: 10%

La respuesta se sabrá esta noche, cuando Dua Lipa suba al escenario del estadio El Campín. Pero, por ahora, la inteligencia artificial ya hizo su predicción.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué Dua Lipa canta una canción local en cada país?
Forma parte de una tradición de su Radical Optimism Tour, donde interpreta un tema emblemático para conectar con la cultura musical del público de cada país.
¿Qué canciones ha cantado en español en otros conciertos?
Ha interpretado De música ligera en Argentina, Tu falta de querer en Chile y Cariñito en Perú, siempre adaptadas a su estilo pop.
¿Qué tan probable es que Dua Lipa elija una canción de Shakira?
La IA estima un 30% de probabilidad debido a su reconocimiento global, aunque algunas canciones podrían requerir mayor rango vocal o arreglos complejos.

Temas recomendados

Música
Tecnología
Conciertos
Arte
Inteligencia artificial
artistas
Cantantes
Industria musical
Canciones
gira
Tour
Bogotá
Dua Lipa
