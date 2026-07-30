Débora Arango: la gran protagonista de la Temporada Cultural

La cultura: una llave maestra

La Temporada Cultural es una iniciativa de la Promotora Cultural, el primer fondo de iniciativa privada creado en el país con destinación específica para la cultura, es decir, es un espacio de articulación entre el sector privado y las organizaciones culturales regionales para favorecer y fortalecer el sector, impulsarlo, hacerlo sostenible. Es una suma de fuerzas y el caso de Débora Arango lo ilustra bien. La ciudad tiene una vieja deuda con la artista. Se ha hablado mucho de visibilizar su obra, pero se ha hecho poco. Las iniciativas avanzaban despacio, casi que cada organización tiraba para un lado distinto. Hasta que llegó la Promotora, propició una conversación más amplia; entre todos, se alinearon las partes y por fin fue posible materializar las iniciativas alrededor de su legado: darle a Débora un papel protagónico en la ciudad. –La Temporada es un espacio para encontrarnos y eso hicimos, poner a conversar a las instituciones culturales, juntarnos, pensar juntos, la Promotora habilita eso sin hacer sesgos, sin imponer condiciones, y hay algo que es muy importante y está pasando con la maestra Débora: primero es el arte y la cultura, después las instituciones –cuenta Gonzálo Pérez, presidente de la Junta Directiva de la Promotora Cultural. En Medellín, la cultura ha sido una especie de llave maestra capaz de abrir todas las puertas de la ciudad, de cada barrio, incluso en los años más violentos. –El sector cultural ha sido un aliado absolutamente estratégico en la historia de transformación de Medellín. Nosotros desde el sector privado y en alianza con el sector público lo que quisimos hacer es una manifestación de afecto colectivo del sector privado hacia el sector cultural y del sector cultural hacia la ciudad. Queremos que la ciudadanía conozca a Medellín a través de todo este ecosistema cultural –detalla Lina Botero.

Una Temporada más larga

La primera edición de la Temporada cultural dejó un balance tan positivo, que este año no sólo será más larga sino que irá más allá de Medellín. Solo por poner un ejemplo, en los 11 días de la primera Temporada, el Museo de Antioquia aumentó en un 40% su taquilla. Este año la programación se extenderá del 25 de septiembre al 25 de octubre, tendrá presencia las 16 comunas y los cinco corregimientos del Valle de Aburrá y estará por primera vez en Urabá. En la programación participarán 140 de las 331 organizaciones culturales caracterizadas por la Promotora en la ciudad, es decir, casi que el 40%. Habrá 30 escenarios, 170 actividades y 1.900 artistas. La Temporada espera recibir unos 200.000 asistentes, generar unos 1.300 empleos y movilizar unos $1.250 millones.

La cultura en cifras

Más allá de la Temporada Cultural, uno de los grandes trabajos de la Promotora Cultural desde su creación, hace cinco años, es la caracterización del sector cultural antioqueño. Ese trabajo ha permitido la creación de una base de datos que se pondrá al alcance de todos a través de una plataforma que todavía esta en construcción. Sólo por mencionar las de Medellín, se sabe que hay 331 organizaciones culturales, 32 museos, 33 teatros, 30 librerías independientes, 4 orquestas sinfónicas, 82 agrupaciones musicales, y 10 compañías de danza. También se conocen las cifras de la Promotora en estos primeros cinco años de trabajo:$ 14.795 millones invertidos en el sector cultural de Antioquia entre 2021 y 2025, más de 256.000 personas movilizadas a través de actividades de la Promotora, más de 1.632 empleos generados entre directos e indirectos, 300 organizaciones culturales fortalecidas en todo el departamento, 8.792 agentes culturales caracterizados en los 125 municipios de Antioquia y $32.194 millones en patrimonio constituido en el quinquenio. Le puede interesar: En Angostura hay un museo dedicado a Porfirio Barba Jacob: conozca su historia Es apenas el principio, la Promotora quiere doblegar el patrimonio y quiere extenderse más allá de Antioquia. Va en camino. –Las sociedades sólo viven juntas en confianza cuando comparten una memoria, un territorio y un carácter, es decir, un saber sobre sí mismas. Eso es lo que buscamos con la Temporada: que todos los que vivimos en esta ciudad podamos entender y compartir una historia, una memoria –concluye Lina Botero. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .