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Débora Arango: la gran protagonista de la Temporada Cultural

Algunas de las instituciones culturales más importantes de la ciudad se unieron para homenajear a la maestra. Una deuda que la ciudad tenía pendiente.

  • La exposición El mundo en primera persona que incluye más de 100 obras de Débora Arango se estrenará este sábado primero de agosto. FOTO Camilo Suárez.
    La exposición El mundo en primera persona que incluye más de 100 obras de Débora Arango se estrenará este sábado primero de agosto. FOTO Camilo Suárez.
Sara Kapkin
Sara Kapkin

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hace 4 horas
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Este sábado primero de agosto se inaugura en el Museo de Antioquia El mundo en primera persona, una sala dedicada al universo más íntimo de la maestra Débora Arango, que incluye una selección de 118 obras, entre pintura, acuarela, dibujo y cerámica, que invitan a descubrir una dimensión mucho más cercana y personal de la gran artista paisa.

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La exposición marca el inicio de la segunda edición de la Temporada Cultural, la iniciativa que nació para promover, articular y visibilizar el ecosisitema cultural local entre propios y visitantes.

–Este año, la ciudad va a rendirle un homenaje muy importante a la maestra Débora Arango, una de las artistas más importantes del siglo XX en este país. Vamos a reunir organizaciones culturales que van a presentar una programación para que la ciudad pueda recorrer la obra de esta importante artista: Museo de Antioquia, Museo de Arte Moderno, Museo Pedro Nel Gómez y Casa Museo Otraparte. Los esperamos del 25 de septiembre al 25 de octubre para que vivamos a Medellín en clave de cultura –dice Lina Botero, directora de la Promotora Cultural.

Así, la ciudad se rinde a Débora, celebra su vida y su legado, y empieza a saldar una deuda pendiente con la maestra: darle visibilidad, ponerla en el centro de su historia.

La cultura: una llave maestra

La Temporada Cultural es una iniciativa de la Promotora Cultural, el primer fondo de iniciativa privada creado en el país con destinación específica para la cultura, es decir, es un espacio de articulación entre el sector privado y las organizaciones culturales regionales para favorecer y fortalecer el sector, impulsarlo, hacerlo sostenible. Es una suma de fuerzas y el caso de Débora Arango lo ilustra bien.

La ciudad tiene una vieja deuda con la artista. Se ha hablado mucho de visibilizar su obra, pero se ha hecho poco. Las iniciativas avanzaban despacio, casi que cada organización tiraba para un lado distinto. Hasta que llegó la Promotora, propició una conversación más amplia; entre todos, se alinearon las partes y por fin fue posible materializar las iniciativas alrededor de su legado: darle a Débora un papel protagónico en la ciudad.

–La Temporada es un espacio para encontrarnos y eso hicimos, poner a conversar a las instituciones culturales, juntarnos, pensar juntos, la Promotora habilita eso sin hacer sesgos, sin imponer condiciones, y hay algo que es muy importante y está pasando con la maestra Débora: primero es el arte y la cultura, después las instituciones –cuenta Gonzálo Pérez, presidente de la Junta Directiva de la Promotora Cultural.

En Medellín, la cultura ha sido una especie de llave maestra capaz de abrir todas las puertas de la ciudad, de cada barrio, incluso en los años más violentos.

–El sector cultural ha sido un aliado absolutamente estratégico en la historia de transformación de Medellín. Nosotros desde el sector privado y en alianza con el sector público lo que quisimos hacer es una manifestación de afecto colectivo del sector privado hacia el sector cultural y del sector cultural hacia la ciudad. Queremos que la ciudadanía conozca a Medellín a través de todo este ecosistema cultural –detalla Lina Botero.

Una Temporada más larga

La primera edición de la Temporada cultural dejó un balance tan positivo, que este año no sólo será más larga sino que irá más allá de Medellín. Solo por poner un ejemplo, en los 11 días de la primera Temporada, el Museo de Antioquia aumentó en un 40% su taquilla.

Este año la programación se extenderá del 25 de septiembre al 25 de octubre, tendrá presencia las 16 comunas y los cinco corregimientos del Valle de Aburrá y estará por primera vez en Urabá.

En la programación participarán 140 de las 331 organizaciones culturales caracterizadas por la Promotora en la ciudad, es decir, casi que el 40%. Habrá 30 escenarios, 170 actividades y 1.900 artistas. La Temporada espera recibir unos 200.000 asistentes, generar unos 1.300 empleos y movilizar unos $1.250 millones.

La cultura en cifras

Más allá de la Temporada Cultural, uno de los grandes trabajos de la Promotora Cultural desde su creación, hace cinco años, es la caracterización del sector cultural antioqueño. Ese trabajo ha permitido la creación de una base de datos que se pondrá al alcance de todos a través de una plataforma que todavía esta en construcción.

Sólo por mencionar las de Medellín, se sabe que hay 331 organizaciones culturales, 32 museos, 33 teatros, 30 librerías independientes, 4 orquestas sinfónicas, 82 agrupaciones musicales, y 10 compañías de danza.

También se conocen las cifras de la Promotora en estos primeros cinco años de trabajo:$ 14.795 millones invertidos en el sector cultural de Antioquia entre 2021 y 2025, más de 256.000 personas movilizadas a través de actividades de la Promotora, más de 1.632 empleos generados entre directos e indirectos, 300 organizaciones culturales fortalecidas en todo el departamento, 8.792 agentes culturales caracterizados en los 125 municipios de Antioquia y $32.194 millones en patrimonio constituido en el quinquenio.

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Es apenas el principio, la Promotora quiere doblegar el patrimonio y quiere extenderse más allá de Antioquia. Va en camino.

–Las sociedades sólo viven juntas en confianza cuando comparten una memoria, un territorio y un carácter, es decir, un saber sobre sí mismas. Eso es lo que buscamos con la Temporada: que todos los que vivimos en esta ciudad podamos entender y compartir una historia, una memoria –concluye Lina Botero.

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¿Qué obras se podrán ver en la nueva sala permanente dedicada a Débora Arango en el Museo de Antioquia?
La sala El mundo en primera persona reúne 118 obras de Débora Arango, entre pinturas, acuarelas, dibujos y cerámicas, que invitan a descubrir una dimensión mucho más cercana y personal de la gran artista paisa.
¿Cuándo comienza la Temporada Cultural de Medellín 2026 y cuánto tiempo durará?
La segunda edición de la Temporada Cultural se realizará del 25 de septiembre al 25 de octubre. A diferencia de la primera edición, este año tendrá una duración de un mes e incluirá una programación ampliada en Medellín, el Valle de Aburrá y, por primera vez, en Urabá.
¿Qué museos y espacios culturales harán parte del homenaje a Débora Arango?
El homenaje contará con la participación del Museo de Antioquia, el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), el Museo Pedro Nel Gómez y la Casa Museo Otraparte. Estas instituciones desarrollarán actividades para acercar al público a la vida y obra de la artista durante la Temporada Cultural.

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