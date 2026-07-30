Video | Con gol de Dairon Asprilla, el “modesto” Bolívar eliminó a Gremio de Brasil en la Copa Sudamericana

El Bolívar de La Paz, dirigido por el entrenador antioqueño Alejandro Restrepo, dio una de las grandes sorpresas en la ronda previa a los octavos de final de la Copa Sudamericana del 2026: eliminó, en territorio brasileño, al Gremio de Porto Alegre en una serie donde se quedó con el resultado en los dos partidos. El jueves, en el estadio Arena do Gremio, uno de los mejores clubes de Bolivia –comparte ese rótulo con The Strongest–, se impuso 0-1 con gol del delantero colombiano Dairon Asprilla, quien salió de Atlético Nacional después de terminar su contrato con varios títulos, pero sin el cariño de la afición, que nunca consideró que su juego encajara en el plantel del cuadro verde.

El futbolista chocoano, de 34 años, marcó un golazo cuando iban 16 minutos del primer tiempo. Recibió un balón fuera del área, ganó en velocidad a un defensor, enganchó hacia adentro y pateó cruzado, tipo Sidny Lopes Cabral en el Mundial contra Argentina. Luego festejó con euforia el tanto que le dio al elenco del altiplano la clasificación a los octavos de final de “La Otra Mitad de La Gloria”.

¿Cuál es la diferencia de costo de los planteles de Bolívar y Gremio?

El partido en Brasil tuvo un final caliente. Hubo disputas entre varios jugadores de Gremio y Bolívar. Tanto que el duelo finalizó con tres expulsados. Leonel Justiniano, del equipo boliviano, recibió una tarjeta roja cuando iban 92 minutos. Al mismo tiempo fue amonestado el futbolista brasileño Erick Noriega.

Entre tanto, al minuto 98 el futbolista Marlon, de Gremio, también fue expulsado. El equipo brasileño buscó, de todas las formas posibles, darle vuelta al marcador. La lógica indicaba que tenían que imponerse en la serie y clasificar a octavos de final. La nómina de Bolívar cuesta apenas el 10,25% de la plantilla de uno de los clubes grandes del sur de Brasil.

La nómina de Gremio está valorizada en 103, 85 millones de euros según el portal especializado Transfermarkt. Entre tanto, Bolívar cuesta 10,65 millones. Sin embargo, el equipo de La Paz se impuso 2-4 en la serie contra Gremio. El 23 de julio pasado, en el estadio Hernando Siles, los brasileños se impusieron 3-2 con anotaciones de Martin Cauteruccio, Robson Matheus y Dairon Asprilla.

Entretanto, por el equipo de Brasil descontaron Mathias Villasanti y Teté; pero no fue suficiente. Ahora, el equipo boliviano se medirá contra Sao Paulo en el juego de octavos de final. La serie iniciará entre el 11 y el 13 de agosto en La Paz y se cerrará el 18 o el 19 del mismo mes en el Morumbí de Sao Paulo. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .