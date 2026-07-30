Video | Con gol de Dairon Asprilla, el “modesto” Bolívar eliminó a Gremio de Brasil en la Copa Sudamericana

El Bolívar de La Paz, dirigido por el entrenador antioqueño Alejandro Restrepo, dio una de las grandes sorpresas en la ronda previa a los octavos de final de la Copa Sudamericana del 2026: eliminó, en territorio brasileño, al Gremio de Porto Alegre en una serie donde se quedó con el resultado en los dos partidos.
El jueves, en el estadio Arena do Gremio, uno de los mejores clubes de Bolivia –comparte ese rótulo con The Strongest–, se impuso 0-1 con gol del delantero colombiano Dairon Asprilla, quien salió de Atlético Nacional después de terminar su contrato con varios títulos, pero sin el cariño de la afición, que nunca consideró que su juego encajara en el plantel del cuadro verde.