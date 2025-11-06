35 años de Danza Concierto: así será la celebración

Danza Concierto, la compañía de danza residente en el Teatro Metropolitano desde 1996, está cumpliendo 35 años.

La fiesta será, por supuesto, con danza. Este viernes 7 de noviembre a las 8:00 p.m. en el Metropolitano, la compañía presentará Memorias, una obra que recoge un poco de todo el trabajo escénico e investigativo de estos años. Se trata de una especie de collage de obras que gira en torno a los derechos humanos, la vida, la libertad, la diversidad de género, el cambio climático, el conflicto armado en Colombia y la hegemonía del machismo en la cultura popular latinoamericana.

En la presentación, los artistas de Danza Concierto estarán acompañados por los jóvenes integrantes del “Semillero de Talentos” y del programa “Ritmo y Corazón”.

Danza Concierto fue fundada en 1990, durante los años más violentos de Medellín. Nació por iniciativa de un grupo interdisciplinario de artistas que insistían en que la vida y la ciudad podían ser distintas.

“Queríamos crear un movimiento artístico que pudiera dar otra cara de la ciudad internacionalmente y dar oportunidades de otras vidas a la gente de Medellín. Así empezamos”, dice Peter Palacio, director Danza Concierto.