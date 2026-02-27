Convocatoria abierta para investigar en el archivo documental más grande de Antioquia: ¿cómo participar?

La Alcaldía de Medellín ya tiene abierta sus Convocatorias de Estímulos para el Arte y la Cultura 2026. Alrededor de 24.000 millones de pesos se otorgarán a los proyectos de artistas y gestores culturales que se dedican a promover el talento local en la capital antioqueña.
Una de esas convocatorias es La vida de los archivos, que hace parte de los estímulos a la investigación-creación. Esta iniciativa está pensada en aquellos investigadores, artistas y creadores que tengan interés en crear una obra partiendo de los archivos que residen en la Sala Antioquia o en el Archivo Fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto (BPP).
Este espacio es uno de los más importantes de la BPP: en 2025 cumplió 40 años y está conformado por más de 140.000 referencias, entre libros, periódicos, revistas, mapas, cartas y grabaciones sonoras, por mencionar algunas. Es el corazón patrimonial de la Biblioteca, y también el de la investigación, la cultura y la historia antioqueña.
La Sala fue fundada en 1985, y los primeros documentos que allí reposaron provinieron de la colección privada de Bernardo Montoya Álvarez, cuyos 1.500 libros y 500 folletos habían sido adquiridos por el Banco de la República y luego trasladados a la Piloto.