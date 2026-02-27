Convocatoria abierta para investigar en el archivo documental más grande de Antioquia: ¿cómo participar?

La Alcaldía de Medellín ya tiene abierta sus Convocatorias de Estímulos para el Arte y la Cultura 2026. Alrededor de 24.000 millones de pesos se otorgarán a los proyectos de artistas y gestores culturales que se dedican a promover el talento local en la capital antioqueña. Lea: ¡Para músicos y artistas! Siguen abiertas las convocatorias para los Estudios de grabación públicos de la ciudad Una de esas convocatorias es La vida de los archivos, que hace parte de los estímulos a la investigación-creación. Esta iniciativa está pensada en aquellos investigadores, artistas y creadores que tengan interés en crear una obra partiendo de los archivos que residen en la Sala Antioquia o en el Archivo Fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto (BPP). Este espacio es uno de los más importantes de la BPP: en 2025 cumplió 40 años y está conformado por más de 140.000 referencias, entre libros, periódicos, revistas, mapas, cartas y grabaciones sonoras, por mencionar algunas. Es el corazón patrimonial de la Biblioteca, y también el de la investigación, la cultura y la historia antioqueña. La Sala fue fundada en 1985, y los primeros documentos que allí reposaron provinieron de la colección privada de Bernardo Montoya Álvarez, cuyos 1.500 libros y 500 folletos habían sido adquiridos por el Banco de la República y luego trasladados a la Piloto.

“A finales de los setenta, la biblioteca empezó a ser vista como un lugar en el que naturalmente debía haber fondos históricos para la investigación en la ciudad. Así comenzó a gestarse el origen de la Sala Antioquia. Poco a poco se fueron consolidando relaciones, conversaciones y necesidades entre intelectuales, profesores universitarios, historiadores, dirigentes y público en general. Todos coincidían en que la historia de la ciudad debía estar allí, y esa conciencia se instaló con rapidez”, explicó en 2025 a EL COLOMBIANO Esteban Giraldo González, director de la BPP. Esta convocatoria es una de las estrategias para darles vida a los libros, documentos, mapas y fotos que se encuentran en este lugar. Hay dos categorías en las que artistas e investigadores pueden participar: una consiste en realizar una investigación y crear un producto a partir de alguna de las referencias de la Sala Antioquia; la otra se centra en alguna de las 1.800.000 imágenes, cuyo origen se remonta a 1848 hasta la actualidad, del Archivo Fotográfico. Para participar, es clave entender que la investigación creación “es el proceso de generación de conocimiento que ocurre a través y desde la práctica artística. No se trata simplemente de ilustrar un dato histórico, sino de un ejercicio donde la indagación en el archivo y la experimentación estética son inseparables”, como explica la Alcaldía.