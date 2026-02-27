x

Convocatoria abierta para investigar en el archivo documental más grande de Antioquia: ¿cómo participar?

La vida de los archivos hace parte de las Convocatorias de Estímulos para el Arte y la Cultura 2026 de la Alcaldía de Medellín. El objetivo es crear una pieza a partir de un proceso de investigación en la Sala Antioquia o en el Archivo Fotográfico de la BPP.

  • La Sala Antioquia de la BPP cumplió 40 años en 2025. FOTO: Alcaldía de Medellín
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

La Alcaldía de Medellín ya tiene abierta sus Convocatorias de Estímulos para el Arte y la Cultura 2026. Alrededor de 24.000 millones de pesos se otorgarán a los proyectos de artistas y gestores culturales que se dedican a promover el talento local en la capital antioqueña.

Una de esas convocatorias es La vida de los archivos, que hace parte de los estímulos a la investigación-creación. Esta iniciativa está pensada en aquellos investigadores, artistas y creadores que tengan interés en crear una obra partiendo de los archivos que residen en la Sala Antioquia o en el Archivo Fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto (BPP).

Este espacio es uno de los más importantes de la BPP: en 2025 cumplió 40 años y está conformado por más de 140.000 referencias, entre libros, periódicos, revistas, mapas, cartas y grabaciones sonoras, por mencionar algunas. Es el corazón patrimonial de la Biblioteca, y también el de la investigación, la cultura y la historia antioqueña.

La Sala fue fundada en 1985, y los primeros documentos que allí reposaron provinieron de la colección privada de Bernardo Montoya Álvarez, cuyos 1.500 libros y 500 folletos habían sido adquiridos por el Banco de la República y luego trasladados a la Piloto.

“A finales de los setenta, la biblioteca empezó a ser vista como un lugar en el que naturalmente debía haber fondos históricos para la investigación en la ciudad. Así comenzó a gestarse el origen de la Sala Antioquia. Poco a poco se fueron consolidando relaciones, conversaciones y necesidades entre intelectuales, profesores universitarios, historiadores, dirigentes y público en general. Todos coincidían en que la historia de la ciudad debía estar allí, y esa conciencia se instaló con rapidez”, explicó en 2025 a EL COLOMBIANO Esteban Giraldo González, director de la BPP.

Esta convocatoria es una de las estrategias para darles vida a los libros, documentos, mapas y fotos que se encuentran en este lugar. Hay dos categorías en las que artistas e investigadores pueden participar: una consiste en realizar una investigación y crear un producto a partir de alguna de las referencias de la Sala Antioquia; la otra se centra en alguna de las 1.800.000 imágenes, cuyo origen se remonta a 1848 hasta la actualidad, del Archivo Fotográfico.

Para participar, es clave entender que la investigación creación “es el proceso de generación de conocimiento que ocurre a través y desde la práctica artística. No se trata simplemente de ilustrar un dato histórico, sino de un ejercicio donde la indagación en el archivo y la experimentación estética son inseparables”, como explica la Alcaldía.

En ese sentido, el resultado de la propuesta “debe dar cuenta de una reflexión sensible que aporte nuevas miradas sobre el archivo, transformando dicho registro en un hecho artístico”.

A esta convocatoria, al igual que al resto de las anunciadas por la Alcaldía, se pueden presentar colombianos mayores de 18 años que desde hace mínimo dos años vivan en Medellín, al igual que extranjeros con esas mismas condiciones. También se admiten las postulaciones de grupos conformados por dos o más personas en los que el 60% de los integrantes acrediten que han residido de manera permanente en Medellín en los últimos dos años.

Los seleccionados en esta categoría podrán recibir hasta 15 millones de pesos para llevar a cabo su proyecto. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 13 de marzo a las 5:00 de la tarde. Puede conocer más detalles sobre la convocatoria y enviar su postulación en este sitio web.

