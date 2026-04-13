Está abierto el Concurso de Cuento Infantil de Movilidad Sostenible ¡Participe!

Hasta el viernes 1 de mayo estará abierta la inscripción para la décima edición del Concurso de Cuento Infantil de movilidad sostenible. Para participar, los niños y niñas deberán crear un cuento donde la movilidad sostenible sea el eje central de la historia.

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“Los participantes deben tener entre 6 y 12 años, para convertirse en protagonistas de la transformación urbana de la ciudad a través de sus letras, ideas y dibujos, que reflejen los deseos y anhelos sobre la movilidad que se sueñan en las próximas décadas”, dice el comunicado de la Administración distrital.

Para garantizar la inclusión y facilitar la participación de los interesados en el concurso, se habilitaron formatos como narraciones en audio para niños con discapacidad visual o motriz, videos en Lengua de Señas Colombiana (LSC) para niños con discapacidad auditiva y textos en sistema Braille.

“El cuento es una ventana hacia la creatividad, un espacio donde la imaginación cobra vida y donde las niñas y los niños pueden soñar con la ciudad en la que desean vivir. En esta décima edición del concurso, los invitamos a embarcarse en las travesías que mueven la ciudad, explorando cómo se imaginan la movilidad y cómo sus ideas pueden transformar a Medellín en un lugar cada vez más responsable con el entorno”.

El concurso cuenta con dos categorías para la premiación y tres ganadores por categoría. Así, en la categoría 1 podrán participar menores de 6 a 9 años y en la categoría 2 lo harán los menores entre 10 y 12 años. Los ganadores recibirán como premio una bicicleta. La premiación se hará el sábado 30 de mayo.

Los interesados en participar pueden inscribirse a través de la página web de la alcaldía o consultar más información en @cultura.med.