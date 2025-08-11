Ya está abierta la convocatoria Centros de Danza y Movimiento del Ministerio de Cultura

Con una inversión de 2.880 millones de pesos, se abrió la convocatoria Centros de Danza y Movimiento en el país con el propósito de apoyar los procesos artísticos y comunitarios enfocados en la creación, formación, circulación e investigación, así lo dio a conocer el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

Las inscripciones de la segunda edición de la convocatoria Centros de Danza y Movimiento (CDM), orientada a fomentar una cultura de paz en el territorio nacional a través del fortalecimiento de organizaciones dedicadas a la danza, estarán abiertas hasta el próximo 19 de agosto.

“Desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y los saberes creemos profundamente en el poder transformador de las artes, por eso abrimos la convocatoria de los Centros de Danza en Movimiento. Con esta convocatoria ratificamos que la transformación de Colombia se hace a través de los cuerpos que danzan y de las organizaciones que trabajan desde y para las comunidades”, aseguró Diana Palacio, coordinadora del Grupo de Danza del Minculturas.

Esta iniciativa, que forma parte del programa Artes para la Paz, destinará 32 estímulos de 90 millones de pesos cada uno y se estructura en tres ejes transversales que abarcan diferentes ámbitos del campo de la danza: Desarrollo artístico para la construcción de paz y de memoria; Formación para el fortalecimiento del tejido social y del cuidado de la vida y la naturaleza; y Sostenibilidad y dinamización económica.