Conozca a Gestos Mnemes, el teatro en Bello que lleva 24 años de trabajo en pro de la cultura en este municipio

Fue una apuesta de resistencia lo que dio origen, hace 24 años, al Teatro Gestos Mnemes. Ocurrió en el Bello de principios de los años 2000, cuando el municipio del norte del Valle de Aburrá continuaba viviendo bajo la sombra de la violencia que marcó los últimos años de la década de los noventa. Fue entonces cuando cinco jóvenes, entre ellos la maestra de danza Sonia Valencia y el dramaturgo y profesor Giovanni Upegui, decidieron que había otra historia posible para contar sobre su tierra. “No es una ciudad de guerra ni de muerte, sino una ciudad de vida y de creación”, era la convicción que los movilizaba, y de ahí salió la semilla de lo que hoy es uno de los referentes teatrales del norte del Valle de Aburrá y el segundo teatro más antiguo del municipio. Puede leer: 140 artistas de circo se presentarán gratis en diez carpas a lo largo y ancho de Medellín Gestos Mnemes está en el corazón de Bello, a pocos pasos del Museo Choza Marco Fidel Suárez. Sin embargo, sus primeros pasos los dieron en la Casa de la Cultura Cerro del Ángel, la más grande del municipio. Allí, recuerda Upegui, presentaron su primera obra: Prometeo encadenado, la tragedia griega escrita por Esquilo que cuenta la historia de un titán que desafía a los dioses y entrega el fuego a la humanidad, actos por los que es sometido a un castigo perpetuo.

Allí estuvieron un par de meses, hasta que acumularon tanto vestuario y escenografía que terminaron buscando una sede propia. La encontraron en una casona antigua ubicada en el barrio Suárez, cuyo patio central hizo las veces de escenario. Después tuvieron otra sede, y luego otra más. Sin embargo, un día, haciendo cuentas, llegaron a la conclusión de que en quince años habían ocupado tres casas arrendadas y adaptadas a fuerza de imaginación, con un costo cercano a los 500 millones de pesos. Fue entonces cuando decidieron que era hora de tener un lugar propio. Por eso hoy, a punto de cumplir nueve años en su sede actual, Gestos Mnemes opera en un espacio con capacidad para 99 personas.

Teatro en Bello y sobre Bello

Gestos se mueve sobre tres pilares artísticos: el teatro antropológico del maestro Eugenio Barba –que, en palabras de Upegui, pone al ser humano en relación con su contexto y sus preguntas–, el performance como acto irrepetible y vivo, y el teatro didáctico, que apuesta por la formación de públicos sin perder al espectador en medio de la abstracción. “Y, a partir de ahí, nos movemos en muchos géneros y exploramos muchas tendencias del teatro y de la danza, con ese ánimo de formar público y de ir aprendiendo en el proceso de creación”, afirma su fundador. De esos cruces han surgido obras que marcan la historia del colectivo. Por ejemplo, está Bello Relato, que cuenta la historia del municipio en formato teatral, suma más de 300 presentaciones y sigue siendo solicitada por colegios, empresas e instituciones que quieren conocer un pedacito de esa historia.

Otro de los montajes más destacados de su repertorio es Collage, “que es una obra del teatro antropológico que da cuenta, un poco, de los enyerbes, de estos cuerpos enyerbados, embrujados, con estos bebedizos que les pueden dar y que a veces se pierden en el mundo”, cuenta Giovanni. Y en esa lista también está Astrolabios, estrenada en 2025, que plantea una metáfora desde las constelaciones: cinco seres llegan al planeta preocupados por los humanos que ya no miran al cielo y que parecen haber perdido la capacidad de soñar. Por otra parte, este teatro, además de producir, también enseña. Este año, la Escuela Creadores celebrará su aniversario número 21 formando a niños, jóvenes y adultos en teatro, danza y artes plásticas. Por allí han pasado más de 20.000 alumnos y actualmente cuenta con alrededor de 400. Además, Gestos también tiene su elenco teatral de base, un grupo de danza llamado Estudio de Danza, dirigido por Valencia, y un grupo de teatro de adultos mayores llamado El Dorado. Puede leer: Se acerca la tercera Noche de Librerías en Medellín: cuándo es y qué librerías participan Una de las iniciativas que tiene en marcha esta corporación, a través de su Escuela Creadores, consiste en llevar múltiples expresiones artísticas a siete instituciones educativas de Bello para que los estudiantes reciban este tipo de formación de manera gratuita. “Esta también es una manera de volver a nuestras raíces, porque nosotros surgimos de los colectivos barriales y de movimientos sociales y artísticos, y hemos procurado que ese espíritu no se pierda. No creo en las élites del arte; siento que esa etapa ya pasó. Hoy debemos responder a las necesidades de ese ciudadano común que, muchas veces, ni siquiera tiene acceso a estos espacios”, asegura Upegui. El director explica que en los colegios siguen un modelo de estimulación artística: los estudiantes pasan por teatro, danza, literatura y artes plásticas, mediados por el juego, y al final construyen colectivamente una muestra propia a partir de lo aprendido. En cuanto a su programación para lo que resta del año, en julio arrancará la temporada oficial de Proyecto Humano, una obra que, si bien ya se ha presentado en diferentes colegios, todavía no ha tenido un estreno formal para público general.

También se espera el estreno de Conjuro no oscuro, cuyo punto de partida es una reivindicación de la magia de lo femenino y de aquellas mujeres que fueron quemadas y castigadas en diferentes épocas de la historia, no por hechicería, sino por tener acceso al conocimiento. Por su parte, Shefa, que significa abundancia, es la próxima obra que estrenará el Estudio de Danza. La pieza reflexiona sobre los estereotipos alrededor del cuerpo “ideal” para la danza y el arte, y busca contribuir a desmontarlos. Si quiere conocer más acerca de Gestos Mnemes y su programación, puede buscar @gestosmnemes en IG.

Así va nuestra serie sobre teatros y escenarios de Medellín para que los conozca y los visite