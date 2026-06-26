Conozca a Gestos Mnemes, el teatro en Bello que lleva 24 años de trabajo en pro de la cultura en este municipio

Fue una apuesta de resistencia lo que dio origen, hace 24 años, al Teatro Gestos Mnemes. Ocurrió en el Bello de principios de los años 2000, cuando el municipio del norte del Valle de Aburrá continuaba viviendo bajo la sombra de la violencia que marcó los últimos años de la década de los noventa. Fue entonces cuando cinco jóvenes, entre ellos la maestra de danza Sonia Valencia y el dramaturgo y profesor Giovanni Upegui, decidieron que había otra historia posible para contar sobre su tierra.
“No es una ciudad de guerra ni de muerte, sino una ciudad de vida y de creación”, era la convicción que los movilizaba, y de ahí salió la semilla de lo que hoy es uno de los referentes teatrales del norte del Valle de Aburrá y el segundo teatro más antiguo del municipio.
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Gestos Mnemes está en el corazón de Bello, a pocos pasos del Museo Choza Marco Fidel Suárez. Sin embargo, sus primeros pasos los dieron en la Casa de la Cultura Cerro del Ángel, la más grande del municipio. Allí, recuerda Upegui, presentaron su primera obra: Prometeo encadenado, la tragedia griega escrita por Esquilo que cuenta la historia de un titán que desafía a los dioses y entrega el fuego a la humanidad, actos por los que es sometido a un castigo perpetuo.