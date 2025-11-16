El conjunto mural que Pedro Nel hizo para la Facultad de Minas

La primera vez que el hijo de Pedro Nel Gómez lo vio trabajar en la cúpula del Aula Máxima —esa bóveda baja que desde el piso parece contener el movimiento de un cielo inquieto— no pensó en grandeza ni en posteridad. Pensó, más bien, en el cuerpo de su padre: en la forma en que se recostaba durante horas sobre los andamios, en la postura incómoda del cuello, en el pulso firme que debía sostenerse mientras el tiempo del fresco avanzaba sin tregua. “La pintura al fresco se hacía en cinco o seis horas máximo”, recuerda hoy. “Porque la capa de hidróxido de calcio se convertía en mármol y si el maestro no terminaba antes de que la química hiciera lo suyo, la pintura ya no pegaba”.
Ese límite del material, ese pequeño acontecimiento físico, define el espíritu del conjunto mural que Pedro Nel concibió para la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, sede Medellín. Un conjunto que nació de un largo parto moral iniciado en los años finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando la cifra de muertos superó cualquier imaginación posible y la palabra “Holocausto” entró para siempre en el lenguaje de la humanidad. Su hijo Etión lo dice sin ambigüedades: “Fueron varios años los que estuvo pensando qué mensaje debía dejarle a la humanidad para que algo así no volviera a suceder”. Y ese mensaje no fue una advertencia ni una condena, sino una propuesta: la amistad humana como horizonte, como ética simple y universal. De hecho, el mural principal, Homenaje al Hombre (1949–1953), termina con una frase que él mismo redactó y que sigue allí, escrita en el borde de la cúpula del Aula Máxima: “En el futuro se debe estudiar la amistad humana como se estudia el arte”.
La escena, sin embargo, no es solemne. Tiene algo de intimidad doméstica, como si la monumentalidad del fresco se quebrara por un instante para revelarse en su fragilidad. Los andamios, la luz que entraba por la linterna de la cúpula, los estudiantes que cruzaban el auditorio con el ruido propio de una escuela, el cansancio acumulado del maestro después de días de trabajo. Todo eso hace parte de una historia que empezó mucho antes, cuando la infancia del artista estuvo marcada por la minería artesanal del norte de Antioquia y por el rigor moral de su padre, don Jesús Gómez González. “Él decía que a los pueblos y a los hombres había que decirles la verdad, aunque les duela”, recuerda Etión. Y ese principio, heredado casi como una oración familiar, atravesó su obra mural: las figuras no están para decorar, están para decirle algo al pueblo que pasa cerca de ellas.
Y es que desde la concepción del edificio, la Facultad de Minas fue imaginada como un espacio donde arquitectura, ingeniería, geología y arte convivieran sin jerarquías. En esa lógica, el historiador de la Casa Museo Pedro Nel Gómez, Luis Rendón, subraya que el pórtico, los laterales y la cúpula fueron concebidos como una sola experiencia narrativa: “Es la entrada al conocimiento, el tránsito por la ciencia, y la llegada, en la cúpula, a un tratado humanista que contrapone vida y muerte, artes y ciencias, materia y espíritu”.
Luis Fernando González, doctor en Historia e investigador de la obra del maestro, recuerda que la cúpula es rebajada, no hemisférica, para permitir una lectura completa desde el piso y que “cuando uno mire desde abajo, pueda ver toda su extensión sin que la profundidad distorsione las figuras”. La arquitectura se diseñó para favorecer la legibilidad de la pintura: una experiencia pensada para la mirada en movimiento del estudiante.