En Colombia se piensa y se decide el futuro de la Cultura Iberoamericana

Esta semana, entre el lunes 11 y el viernes 15, Colombia será sede del Congreso Iberoamericano de Educación y Formación Artística y Cultural –Artes para la paz–, un evento que reunirá representantes de 19 países de la región, entre ellos gobiernos, instituciones y sociedad civil para llegar a acuerdos en materia de educación y formación artística y cultural.

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El congreso se propone dar un paso decisivo: pasar del discurso sobre la educación artística a su implementación real como política pública de paz.

“Colombia es hoy el epicentro de un diálogo histórico donde el arte sana tejidos sociales. Lideramos el camino para que la cultura sea el lenguaje común de la paz en toda Iberoamérica”, dijo la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani Fonrodona.

El encuentro, convocado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), con el apoyo de Unesco, SEGIB y CAF, busca impulsar acciones y cooperación para convertir a la educación artística y cultural en un derecho en la región, pero también consolidar al país como un referente en el uso de la formación artística como motor de cohesión social y diálogo ciudadano.