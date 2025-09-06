Las parientes pobres de los frisoles: reflexiones e historias del chef Álvaro Molina

Por: Álvaro Molina
@molinacocinero
molinacocina@gmail.com
Cuando se va llegando a la cumbre de la vida y se mira al pasado, las duras y las maduras se terminan metiendo en la misma maleta: ni nos asustan tanto las unas ni nos embelesan las otras. Nos adaptamos a caminar despacio y entendemos la balanza de la vida que se debate entre lo bueno y lo malo. Tanta filosofía barata me devuelve 15 años, cuando pasé por muchas dificultades por culpa de malas decisiones: tenía que devolver gran parte del mercado en la caja, pero era uno de los seres humanos más felices de la tierra con el hijo recién nacido cargado y la balanza inclinada del lado de la felicidad. Muchos años antes, estudiando por fuera, pasé por una parecida cuando me gasté todo lo que me mandaban mis papás en una grabadora y tuve que comer espaguetis de promoción con salsa de tomate de marca propia durante toda la navidad, pero era feliz con mi grabadora de brazos.
Con Miguel recién nacido hice posgrado en lentejas con arroz y huevo. Fui tan feliz que en vez de odiarlas las terminé amando y es lo que como cada vez que necesito abrigar el corazón. Los cocineros preparamos langosta y comemos arroz con lentejas, felices.
Las lentejas, ignoradas y menospreciadas por algunos, amadas por otros, son un plato muy particular, ya que, siendo tan populares entre algunas familias, son escasas en restaurantes, apenas en algunos corrientazos que las sirven muy ocasionalmente. Las primas humildes de los frisoles en muchos países son altamente apreciadas, servidas como sopa, frías en ensaladas, encurtidas, estofadas, guisadas, escabechadas, solas o mezcladas con arroz y otros cereales, son joyas como guarnición o entrada en restaurantes de lujo.
Leguminosas como sus primos los frisoles, son las semillas secas de una especie de enredadera que crecen dentro de vainas. Son proteínas vegetales, muy nutritivas, ricas en fibra. IA: “Contienen vitaminas del grupo B (B1, B3, B6) y minerales como hierro, potasio, fósforo, zinc y selenio”. Base de la alimentación de muchos países del Medio Oriente y el sur de Asia. Se cultivan de distintos colores y tamaños. Muy populares entre los veganos como proteínas veggies, convertidas en puré para hacer tortas fritas, hamburguesas y croquetas.
Las más comunes aquí son de color café, pero tenemos verdes, rosadas, blancas, negras y anaranjadas. En la costa existe una variedad llamada guandul o guandú (en costeño puro) también conocido como frijol de palo o quinchoncho, muy popular por todo el Caribe.