El cómic en Colombia: un siglo de patrimonio sin historia oficial

En algunas páginas que sobreviven de La Guillotina y La Nueva Guillotina, publicaciones contestatarias de principios del siglo XX, hay agujeros donde antes había imágenes. Hojas completas desaparecidas, viñetas rasgadas o cortadas y firmas borradas. Laura Valentina Álvarez, curadora de la exposición ¡Extra, extra! Los orígenes del cómic en Colombia (1890-1967), encontró esos huecos mientras rastreaba, junto a Pablo Guerra, las 951 piezas que hoy conforman la muestra más amplia que se ha hecho sobre historieta colombiana, disponible hasta el 2 de mayo en la Biblioteca Nacional de Colombia. “El anonimato de los y las dibujantes, el reconocimiento de firmas o la falta de estas, nos deja huecos de información en la cronología de los cómics que se han publicado en la prensa nacional”, explica a EL COLOMBIANO.
“Cuando empezamos la investigación en 2023 con Pablo Guerra, nos enfrentamos a una búsqueda con pocas pistas sobre las publicaciones del siglo XX en las que, con seguridad, encontraríamos historietas, solo que no sabíamos cuántas”, dice la investigadora.
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Esos indicios partían de una investigación previa que Guerra había adelantado junto al profesor Bernardo Rincón en 2014, cuando rastreó por primera vez el fondo de la Biblioteca Nacional en busca de historietas publicadas en prensa. Lo que encontraron al final del proceso fueron 951 piezas entre tiras, historietas, viñetas sueltas, personajes sin nombre y firmas irreconocibles, repartidos en publicaciones que nadie había revisado sistemáticamente.