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¿Unos Óscar muy predecibles? La gala perdió 9% de audiencia este año

Aunque fueron 17,9 millones de personas que vieron los Óscar esa es una cifra menor a la del año pasado, ¿qué pasó?

  • Jessie Buckley, Michael B. Jordan y Amy Madigan con sus respectivos galardones. FOTO AFP
    Jessie Buckley, Michael B. Jordan y Amy Madigan con sus respectivos galardones. FOTO AFP
Agencia AFP
hace 1 hora
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Los premios Óscar, la mayor gala de Hollywood, atrajeron 17,9 millones de telespectadores el domingo, una disminución de 9 % frente al año pasado, de acuerdo con las cifras de la firma de medición Nielsen reveladas esta semana.

Es la primera caída de audiencia que la ceremonia sufre desde 2022, edición que levantó los débiles números durante el covid con la sintonía de 16,68 millones de personas.

La 98ª gala de los Premios de la Academia fue transmitida por la cadena estadounidense ABC y, por segundo año consecutivo, por la plataforma de streaming Hulu, ambas bajo el paraguas de Disney.

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Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, se alzó como la película del año y cerró la noche con seis estatuillas. Quizá que el premio era “lógico” para esta película o para Pecadores y que los otros galardones estaba muy “cantados” de acuerdo a la temporada de premios, sea una de las razones por la que no despertó tanto interés de la audiencia, a pesar de que la “pelea” por Mejor actor tenía al polémico Timothée Chalamet, a Michael B. Jordan y hasta a Wagner Moura con posibilidades de ganar.

La ceremonia estuvo conducida por el comediante Conan O’Brien y contó con momentos musicales que prestigiaron al fenómeno de Netflix Las guerreras k-pop y la taquillera Pecadores, de Ryan Coogler.

Entérese: Anne Hathaway contó cómo se preparó para los Óscar: reveló sus trucos de belleza, cantó Rosalía y habló en español

La gala trajo además un sentido segmento In Memoriam, que incluyó un homenaje al actor Robert Redford a cargo de Barbra Streisand.

La transmisión de los Premios de la Academia, que llegó a congregar a más de 40 millones de personas alrededor de la televisión la década pasada, vio su audiencia desplomarse a 10,4 millones de telespectadores en 2021.

A partir de entonces fue recuperándose paulatinamente hasta este 2026.

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En 2025, cuando Anora, de Sean Baker, se alzó como mejor película del año, la difusión de la fiesta del cine alcanzó mayor audiencia gracias al streaming que llevó el evento a los teléfonos y las computadoras, para un total de 19,69 millones de espectadores.

La disminución de este año va en sintonía con lo registrado por otros eventos de la temporada, como los Globos de Oro y los Grammys, que vieron reducciones similares.

El programa además enfrentó este domingo competencia deportiva con la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol en la que Estados Unidos venció a República Dominicana.

Los Óscar, que cierran la temporada de premios, serán transmitidos a partir de 2029 solo por YouTube.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién ganó Mejor Película en los Óscar 2026?
La película ganadora fue Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson, la cual se llevó un total de seis estatuillas, confirmando su favoritismo tras una exitosa temporada de premios.
¿Por qué bajó la audiencia de los Óscar este año?
Pudo deberse a tres factores: la previsibilidad de los ganadores, una tendencia de caída en galas de premios (como los Grammys) y la coincidencia con la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol entre EE. UU. y Rep. Dominicana.
¿Quién presentó los Premios Óscar 2026?
La ceremonia fue conducida por el comediante Conan O’Brien, quien regresó al escenario de la Academia en una gala que incluyó presentaciones musicales de éxitos de Netflix y la película Pecadores.

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